Политика и власть 11.07.2022 в 16:49

Глава Бурятии предложил изменить ЕГЭ по химии

Нам нужно 10 гениев или 1000 врачей? –  спросил депутатов Госдумы Алексей Цыденов
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Текст: Станислав Сергеев
Глава Бурятии предложил изменить ЕГЭ по химии
Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил на выездном совещании Комитета Государственной Думы по молодежной политике. Он поднял тему ЕГЭ по химии, которое, по его мнению, на сегодня неоправданно сложное. 

«ЕГЭ по химии – профильное для поступления в медицинские вузы, у нас сдали 200 человек – 30%. Такая же ситуация в Забайкалье и вообще по всему Дальнему Востоку. Потому что были введены новые ЕГЭ. Вопрос: зачем?»

- вопрошал глава Бурятии.
По его словам, ныне работающие врачи, включая академиков, не сдавали столь сложные экзамены, но при этом стали хорошими специалистами.

- При этом каждый год количество выпускников из 11 класса, которые выбирают химию как профильный ЕГЭ, снижается. Все видят предыдущий год, рисковать не хотят. Потому что они профильную химию выбрали, не сдали и все – они другой профильный предмет не сдали, в другой вуз уже не попадут. И человек теряет ориентиры в жизни – куда дальше двигаться, - отметил Алексей Цыденов.

Это приводит к тому, что Бурятия в конце концов теряет потенциальных врачей.

«Усложнять ЕГЭ по химии я не вижу смысла. Зачем их каждый год делать сложнее и сложнее? Что мы хотим сделать?.. Я попрошу вписать в решение минздраву и минпросвещения посмотреть требования ЕГЭ по химии. Что мы хотим получить: 10 гениев или нам нужно 1000 врачей?»

- говорил глава республики.
Напомним, и федеральные власти, и власти Бурятии уже не первый год решают кадровую проблему в сфере здравоохранения. Чтобы привлечь специалистов была запущена программа «Земский доктор». 

На уровне региона же с этого года начали действовать дополнительные меры стимулирования в виде дополнительных единовременных выплат в размере 1 миллиона рублей «земским докторам», переехавшим в моногорода, и «земским докторам» остродефицитных специальностей (анестезиолог-реаниматолог, хирург, акушер-гинеколог). Как сообщали в пресс-службе правительства республики в начале года, эта мера стимулирования медиков была разработана по решению главы Бурятии Алексея Цыденова.

Таким образом, врачи, которые в 2021 году прибыли работать в моногорода, дополнительно к федеральным деньгам получат 1 миллион республиканских рублей; суммарно специалист получит 2 миллиона.

Врачи остродефицитных специальностей, прибывшие на работу в 2022 году в села и города с населением до 50 тысяч человек в рамках программы «Земский доктор», дополнительно получат 1 миллион рублей из республиканского бюджета к 2 миллионам из федерального бюджета. Суммарно специалист получает 3 миллиона рублей.

Фото: egov-buryatia.ru 

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