Алексей Цыденов: «Сельское хозяйство – это про землю наших предков»

Алексей Цыденов в публикации о сельском хозяйстве раскрыл основные проблемы отрасли и рассказал, на что правительство Бурятии делает акценты в развитии жизни на селе.Свою статью Алексей Цыденов начинает с разъяснения, что правительство Бурятии не рассматривает эту отрасль как источник доходов.«На сельском хозяйстве государство не зарабатывает. Объясню на цифрах. Бурятия из федерального и республиканского бюджетов ежегодно вкладывает в сельское хозяйство порядка 840 миллионов рублей. Это субсидии и другая господдержка. При этом налогов от отрасли получаем порядка 100 миллионов в год - это без учета налогов от перерабатывающих пищевых предприятий вроде Бурятмяспром и другие. Резонный вопрос - если не поступление налогов, то какие другие цели пытается достичь государство в сельском хозяйстве?», - пишет глава республики.Соответственно, главные цели, которые преследует сельское хозяйство Бурятии – занятость на селе, а также продовольственная безопасность региона. Глава республики отмечает необходимость снижения оттока населения из деревни в город. Отдельно в статье отмечена и необходимость поддержки личных подсобных хозяйств, которые дают Бурятии до 50% мяса, картофеля, овощей.«Во-первых, это самообеспечение населения продуктами первой необходимости, как часть продовольственной безопасности региона. Во-вторых, десятки тысяч семей в Бурятии трудятся на своих личных хозяйствах, не покладая рук, обеспечивают себя, родственников и что-то даже продают. Значит это такой же почетный и уважаемый труд на благо общества, как и любой другой. В-третьих, люди, работающие на личных подсобных хозяйствах, “привязаны” к земле, к истокам, и ведут привычный сельский уклад, который испокон веков был в Бурятии. Сохранить его, и поддержать - наша задача», - заявляет Алексей Цыденов.Глава напомнил, что ЛПХ могут получать субсидии как самозанятые, либо объединяться в сельхозкооперативы, для которых предусмотрен целый комплекс мер господдержки.Для крестьянско-фермерских хозяйств также реализуется ряд мер поддержки. Например, учебный «Информационно-методологический центр» проводит подготовку фермеров по организации и технологиям ведения хозяйственной деятельности. Действует целый ряд субсидий на закупку техники, на поддержку растениеводства и животноводства. В результате 2021 год дал рекордную урожайность, побившую даже цифры советских лет.Что касается крупных сельхозпроизводителей, глава рассказал, что по ним имеется ряд пока нерешённых вопросов. Остаются проблемы у «Молока Бурятии» из-за долгов прежних собственников. Затянулось строительство тепличного комплекса в Гусиноозёрске, хотя проект настроен обеспечить Бурятию овощами и имеет экспортные перспективы в Монголию.В то же время, благодаря свинокомплексам «Восточно-Сибирский» и «Николаевский» Бурятия полностью обеспечена свининой, а их конкуренция даёт приемлемую цену на нее. Глава республики подчеркнул, что к работающим флагманам сельского хозяйства требование – обеспечить продовольственную безопасность, и стремиться использовать местное сырьё.«Несколько лет назад “Бурятмяспром” перерабатывал всего 500 килограмм в год местного мяса. В 2017 году почти 90% переработанного им мяса было привозным. Начали разбираться, почему наше бурятское не берут? Оказалось, убойных пунктов и ветеринарных свидетельств не хватает. Мясо от производителей не доходит до конвейера комбината. В итоге договорились, разместили ветпункт прямо в “Бурятмяспроме”, где ветеринар на месте проверяет мясо. Также представители комбината начали ездить по районам, собирать мясо, принимать его в полутушах. Результат - в 2021 году “Бурятмяспром” закупил уже более 2 тонн местного сырья, и свыше 30% продукции предприятия делается из местного мяса. Теперь назрел другой вопрос - как вырастить столько мяса, чтобы закрыть все потребности “Бурятмяспрома”», - рассказал Алексей Цыденов.Также целый раздел статьи отведён строительству инфраструктуры на селе, будь то дороги, электроснабжение, школы и медучреждения, спортивные объекты, обеспечение Интернетом.«Сельское хозяйство Бурятии это не столько про тысячи гектаров и тонны урожая, сколько про наших людей, живущих на селе. Каждое решение правительства по сельскому хозяйству предполагает ответ на вопрос - жители сельских районов Бурятии получат пользу от того или иного решения? Им будет проще жить на своей земле, где сотнями лет жили их предки?», - отмечает Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии