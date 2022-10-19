В Улан-Удэ депутаты горсовета предложили оформить автопавильоны на остановках в едином стиле

Накануне, 18 октября депутаты Улан-Удэнского городского Совета провели заседание рабочей группы по исполнению наказов избирателей. В основном, наказы касаются ремонта тротуаров, придомовых территорий, благоустройства спортивных площадок, капитального ремонта школ и т.д. Около 98% просьб жителей по благоустройству разных районов будут исполнены до конца текущего года. На исполнение пожеланий граждан ежегодно выделяется порядка 120 миллионов рублей.

Кроме того, на заседании вновь подняли вопрос, связанный с устройством установочных павильонов в районах города. Отметим, эта проблема уже несколько раз поднималась на профильных комитетах. Ранее было предложено разработать дизайн-проект автопавильонов для каждого района города отдельно. Комитет по транспорту представил на всеобщее обозрение несколько вариантов эскизов павильонов. Их стоимость варьируется от 110 до 700 тысяч рублей. Однако предложения комитета встретили неоднозначно.

«У нас облик города из-за павильонов страдает. Мы это все понимаем. Депутаты, как вы видите, уже закладывают стоимость. Уже готовы делать эти павильоны. Мы единственное, что просим – дайте нам единый стиль, по которому мы будем следовать, и их будет не стыдно ставить»,

- отметил руководитель рабочей группы по исполнению наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского горсовета Анатолий Белоусов.



Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Михаил Мясищев предложил в установленном порядке разработать дизайн-проекты и более качественно подойти к вопросу.

«Вы поймите правильно: если мы хотим иметь качественные остановки мы должны сделать нормальный заказ в проектную организацию, чтобы специализированные архитекторы взялись за эту работу. Нам главное с вами хорошее техническое задание подготовить, выразить те мысли о результате, который мы хотим получить и потом обсудим те варианты, которые есть. А то, что мы с вами на сегодняшний день имеем – специалисты выше головы не прыгнут. У меня другое мнение – есть и хорошие варианты, которые здесь озвучены, есть менее»,

- добавил он.



Всего по Улан-Удэ и его окрестностям должны разместить около 700 остановочных павильонов.

«У меня практически весь округ пока без остановочных павильонов, только последние 3 года мы начали их устанавливать. У меня, например, жителей они (новые павильоны – Прим.ред.) устраивают. Но даже то, что мы с вами сейчас устанавливаем - новое и красивое - мы не можем использовать нормально. Там мусор не убирается. Новые павильоны, которые установили в этом году, уже обклеены дешевыми плакатами которые сорваны, содраны, расписаны и так далее»,

- обратил внимание Анатолий Перепелица, депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов по избирательному округу № 30.



«Все наказы отработаны, но есть ряд вопросов: где-то не хватает финансирования, где-то необходимо перераспределить ГРБС (Прим. ред - главных распорядителей бюджетных средств) и определить ответственных за данный наказ. Чуть позже мы будем рассматривать сроки исполнения каждого наказа. А вопросы были по автопавильонам – к сожалению, в нашем городе где-то их совсем нет, где-то они разного вида. Поэтому мы уже второй год просим администрацию сделать павильоны в едином стиле. Либо по районам, либо по цветовой гамме или разработать единый стиль автопавильонов. Первая задача – чтобы на каждой остановке появился автопавильон, чтобы наши жители смогли спокойно от дождя или от снега укрыться, отдохнуть и подождать транспорт. В том числе, на автопавильонах должна быть правильно размещена реклама, должно быть расписание проезда автобусов и маршрутного такси, поэтому к этому вопросу мы еще вернемся»,

- сообщил руководитель рабочей группы по исполнению наказов избирателей депутатам улан-удэнского горсовета Анатолий Белоусов.



Анатолий Перепелица считает, что при установке автомобильных павильонов необходимо определить ответственных за их обслуживание.

На сегодняшний день по всему городу установлено уже 368 павильонов. Решаются вопросы финансирования их строительства, единого дизайна, а также другие вопросы.