В Улан-Удэ обещают, что секвестра бюджета не будет

Власти Улан-Удэ разработали примерный проект бюджета 2023 года. По нему доходы города составят 21 млрд рублей. Расходы - примерно 21,3 млрд. Дефицит ожидается в размере 291 млн рублей.Муниципальный долг прогнозируется на уровне 4,6 млрд. рублей. Причем на коммерческие банковские кредиты придется только 1,3 млрд. Как известно, муниципалитет активно замещает дорогие займы у кредитных организаций дешевыми бюджетными кредитами. Получается солидная экономия на выплате процентов.В доходах-2023 главную роль будут играть получаемые трансферты (около 16 млрд. рублей). Собственные доходы составят 5 с «хвостиком» миллиардов.Среди расходов в полном объеме предусмотрены расходы на заработную плату бюджетникам, налоги, расходы по ЖКХ. Не в полном объеме есть финансирование на транспорт и ряд других статей расходов.Как отмечает председатель Комитета по финансам администрации Улан-Удэ Татьяна Базякина, проект бюджета еще будет дорабатываться. Но в мэрии обещают, что его секвестра не будет.Фото: «Номер один»