Политика и власть 06.11.2022 в 13:19

Депутатам Хурала предстоит проголосовать за нового «грозу бюджетников» Бурятии

В республике выбирают руководителя Счетной палаты
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Депутатам Хурала предстоит проголосовать за нового «грозу бюджетников» Бурятии
В этом году истекают полномочия у главы Счетной палаты Бурятии Евгения Пегасова. Поэтому Народному Хуралу предстоит провести очередное голосование по выбору руководителя ведомства.

Судя по внесенному на грядущую сессию проекту постановления, Хурал решил не менять коней на переправе. Это следует из названия документа: «О назначении Пегасова Евгения Владимировича на должность Председателя Счетной палаты Республики Бурятия».

Евгений Пегасов, напомним, занимает эту должность уже 12 лет: впервые его назначили в ноябре 2010 года. С тех пор Счетная палата значительно укрепила свои позиции. Недавно депутаты Хурала законодательно дали ведомству расширенные полномочия, кроме того, регулярно происходит увеличение штата.

Функции Счетной палаты – проверять, как в Бурятии расходуются бюджетные средства. Аудиторы ведомства проводят проверки, результаты которых нередко становятся поводами для уголовных дел и крупных увольнений чиновников исполнительной власти.

Принимать решение о назначении Евгения Пегасова депутаты будут на очередной сессии 17 ноября.

Фото: «Номер один»

Теги
счетная палата бурятии

Все новости

Арадай Хуралай һунгамалай шанда хүртэхын мүрысөөн үнгэрбэ
07.11.2022 в 16:37
В Бурятии в ноябре зацвела ива
07.11.2022 в 15:45
В Улан-Удэ скончалась ветеран здравоохранения
07.11.2022 в 15:22
Владимир Павлов: «Тамир хүгжөөхэ үүсхэлнүүдые ходо дэмжэнэбди»
07.11.2022 в 14:56
В Бурятии День народного единства омрачился убийством
07.11.2022 в 14:13
В Улан-Удэ продолжается поиск водителей в МУП «Городские маршруты»
07.11.2022 в 13:27
В Улан-Удэ бродячих собак будут отлавливать с помощью специальных ловушек
07.11.2022 в 12:53
Житель Бурятии потерял почти 200 тысяч рублей при попытке продать «Волгу»
07.11.2022 в 12:42
В Улан-Удэ росгвардейцы эвакуировали людей из горящего дома
07.11.2022 в 12:26
В Бурятии в этом году введут в эксплуатацию 9 школ
07.11.2022 в 11:33
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 ноября

Читайте также
Владимир Павлов: «Тамир хүгжөөхэ үүсхэлнүүдые ходо дэмжэнэбди»
07.11.2022 в 14:56
Экс-мэра Иркутска послали на Донбасс
Чиновник Дмитрий Бердников займётся восстановлением разрушенного Мариуполя
06.11.2022 в 15:58
Депутаты горсовета Улан-Удэ усилят внимание к земле для многодетных
Иначе проблема растянется на десятилетия
04.11.2022 в 13:30
Депутаты горсовета Улан-Удэ проверили ход строительства дорог
Все замечания народных избранников подрядчик обязан устранить до середины ноября
04.11.2022 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru