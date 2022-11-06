Депутатам Хурала предстоит проголосовать за нового «грозу бюджетников» Бурятии

В этом году истекают полномочия у главы Счетной палаты Бурятии Евгения Пегасова. Поэтому Народному Хуралу предстоит провести очередное голосование по выбору руководителя ведомства.Судя по внесенному на грядущую сессию проекту постановления, Хурал решил не менять коней на переправе. Это следует из названия документа: «О назначении Пегасова Евгения Владимировича на должность Председателя Счетной палаты Республики Бурятия».Евгений Пегасов, напомним, занимает эту должность уже 12 лет: впервые его назначили в ноябре 2010 года. С тех пор Счетная палата значительно укрепила свои позиции. Недавно депутаты Хурала законодательно дали ведомству расширенные полномочия, кроме того, регулярно происходит увеличение штата.Функции Счетной палаты – проверять, как в Бурятии расходуются бюджетные средства. Аудиторы ведомства проводят проверки, результаты которых нередко становятся поводами для уголовных дел и крупных увольнений чиновников исполнительной власти.Принимать решение о назначении Евгения Пегасова депутаты будут на очередной сессии 17 ноября.Фото: «Номер один»