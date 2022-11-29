Политика и власть 29.11.2022 в 17:35

В горсовете Улан-Удэ прошло заседание комитета местного самоуправления

Обсуждались изменения в отдельные решения совета депутатов
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Текст: Номер один
В горсовете Улан-Удэ прошло заседание комитета местного самоуправления
29 ноября в Городском совете Улан-Удэ состоялось заседание комитета местного самоуправления. Обсуждались изменения в отдельные решения совета депутатов.

С 1 декабря 2022 года вступают изменения в Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». В соответствии с данными изменениями органы местного самоуправления должны создать официальные страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

У горсовета Улан-Удэ такие страницы уже есть и активно ведутся. На них можно узнать главные новости о проводимых мероприятиях, знаковых событиях нашего города, о мерах поддержки населения, намеченных планах по улучшению жизни горожан и о реализации этих планов. Также там можно найти контакты депутатов горсовета на округах и обратиться к ним, если это требуется.

Социальные сети сегодня стали неотъемлемой частью жизни современного человека.

Жители Бурятии могут узнать все новости органов местного самоуправления из первых рук на доступных и привычных любому человеку интернет-ресурсах: «Вконтакте», «Одноклассники» и официальном сайте горсовета Улан-Удэ.

Фото: «Номер один»
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