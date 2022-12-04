В Бурятии районный чиновник уволен в связи с утратой доверия

Начальник Бичурского районного управления образования Николай Иванов уволен «в связи с утратой доверия». Причиной послужили неоднократные нарушения чиновником федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О муниципальной службе».Как сообщил источник в правительстве Бурятии, Иванов допустил конфликт интересов при осуществлении закупок за бюджетный счет для подведомственных ему дошкольных образовательных учреждений Бичуры, а также на протяжении нескольких лет предоставлял недостоверные сведения о своих доходах и банковских счетах.Теперь уже бывший начальник Бичурского РУО одновременно являлся владельцем личного подсобного хозяйства. В качестве такового он поставлял мясо детским садам «Полянка» и «Подснежник». За три года Иванов наторговал за счет бюджета солидную прибавку к своей официальной заработной плате - свыше 270 тыс рублей.У руководителей детских садов фактически не было выбора, у кого закупать мясо и по какой цене. Ведь начальник РУО - их непосредственный руководитель, который осуществляет кадровую политику в образовании. Понятно, что другие фермеры и владельцы ЛПХ в нарушение принципов здоровой конкуренции были лишены доступа к участию в закупках этих дошкольных учреждений. Кто станет переходить дорогу чиновнику районного масштаба в возглавляемом им же ведомстве?Полученные из бюджета денежные средства Иванов, видимо, сознавая противоправный характер своей деятельности, не отражал в сведениях о доходах и имуществе, которые муниципальные служащие обязаны предоставлять ежегодно. Кроме того, в декларациях он не сообщал или неточно сообщал данные о своих банковских счетах с остатками на них в сумме около 300 тыс рублей.Были претензии к Иванову и со стороны прокуратуры, которая ранее вносила представление по поводу трудоустройства в системе образования граждан, привлекавшихся к уголовной ответственности за насильственные преступления.Надзорный орган наверняка внимательно следил и за «делом о закупках», обстоятельства которого были обнародованы в СМИ. И мог потребовать применения коррупционной статьи, как это было, например, при увольнении экс-министра образования Баира Жалсанова.Особенно с учетом того, что Николай Иванов никак не проявлял сожаления о допущенных нарушениях, готовности объясниться и устранить их последствия. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов администрации Бичурского района уведомила Николая Иванова о необходимости представить письменные объяснения по поводу его деятельности в сфере закупок. Но и тогда он их не представил, о чем был составлен акт.По результатам рассмотрения «персонального дела» комиссия рекомендовала главе Бичурского района Василию Смолину уволить Николая Иванова с должности начальника РУО, что и было сделано.Фото: «Номер один»