Бюджет Улан-Удэ впервые перевалил за 20 миллиардов рублей

На ней приняли, пожалуй, самый важный документ - бюджет города на будущий год. Кроме того, озвучили прогноз бюджетов на плановые периоды 2024 и 2025 годов. Вдобавок депутаты решили ряд технических вопросов и внесли изменения в Генеральный план Улан-Удэ.Бюджет рассматривали во втором чтении после учета всех замечаний. С докладом выступила председатель финансового комитета администрации Улан-Удэ Татьяна Базякина. Так, общие доходы бюджета на 2023 год составят 20,586 млрд рублей. Бюджет на 2024 год составит 16,108 млрд, а на 2025 год - 12,609 млрд рублей.В расходной части бюджета также внесли правки. Они касались реализации муниципальных программ. Это программы по развитию культуры – 726 млн рублей, развитию образования – 7,659 млрд рублей, а также по развитию спорта – 485 млн рублей.Среди значимых затрат на инфраструктуру города – реконструкция Правобережных очистных сооружений. На нее выделили порядка 6 млрд рублей. Еще 704 млн в будущем уйдет на реконструкцию теплоснабжения на Стеклозаводе, а также 700 млн - на ремонт дорог.Общие расходы бюджета после внесенных изменений составили 21,952 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета вышел относительно небольшим - 466 млн рублей.Как отметили депутаты, ранее этот вопрос уже неоднократно обсуждали на профильных комитетах и заседаниях.«Сегодня самый главный вопрос – бюджет на 2023 год и плановые периоды на 2024 и 2025 годы. Сегодня во втором чтении мы его приняли, обсуждали, рассматривали. Конечно, много вопросов было, но мы пришли к единому мнению, что вопрос нужно поддержать. Бюджет, по которому мы будем жить весь следующий год. Наш бюджет впервые перевалил за 20 млрд рублей, поэтому мы очень рады. Другая часть вопросов носила технический характер, а также внесли изменения в Генплан Улан-Удэ», - отметил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.Детали разъяснил зампредседателя комитета по финансам горсовета Дмитрий Путилин. Он отметил, что основную часть собственных доходов по-прежнему составляет НДФЛ.«Налоговые и неналоговые собственные доходы у нас порядка 5 млрд рублей, субсидии различных уровней – около 15 млрд рублей. Надо сказать, что существенную часть в структуре собственных налоговых и неналоговых доходов у нас продолжают составлять НДФЛ. На 2023 год НДФЛ составит 3 млрд рублей. Здесь мы наблюдаем небольшой рост по сравнению с 2022 годом», - отметил Дмитрий Путилин, зампредседателя комитета по финансам Улан-Удэнского горсовета.Председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков сказал, что ранее у комитета возникали вопросы по бюджету. Замечания были учтены. Они касались оснащения коммунальных служб по части ямочного ремонта. В частности, в следующем году планируют приобрести рециклер – устройство для внедрения горячей технологии укладки фрезерата.Еще одним вопросом сессии стало внесение изменений в Генеральный план города Улан-Удэ. Так, из черты города исключили земли в южной части Октябрьского района и передали их Тарбагатайскому району. Как объяснил депутат горсовета Василий Цыремпилов, это необходимо для строительства нового детского сада для жителей села Нижний Саянтуй. Ранее построить этот детский сад поручил глава Бурятии Алексей Цыденов.«Для строительства детского сада в Нижнем Саянтуе Тарбагатайского района необходимо было предоставить земельный участок в черте городского округа. Также мы рассмотрели и привели в соответствие границы Иволгинского, Заиграевского и Тарбагатайского районов» - сказал он.В указанных районах некоторые улицы находились на спорной территории, а теперь их включили в состав города. Это улицы Юбилейная, Стартовая, Баргузинская, Дорожная, Степная, Оргадинская, Хилокская и Вертолетная.Помимо этого, на 37-й сессии горсовета депутаты утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества на будущий год и внесли изменения в отдельные решения горсовета. Можно сказать, к 2023 году город Улан-Удэ почти готов.Фото: горсовет Улан-Удэ