В Улан-Удэ обсудили состояние законности в сфере защиты регионов от паводков и пожаров

В Улан-Удэ состоялось пленарное заседание с участием главы МЧС России Александра Куренкова, министра природных ресурсов Александра Козлова, заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина, руководителей и прокуроров регионов. Его главной темой стало противодействие паводкам лесным пожарам в Сибири и на Дальнем Востоке.В своем выступлении заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил, что вследствие принимаемых совместных мер отмечается повышение оперативности обнаружения лесных пожаров и доля природных возгораний, ликвидированных в первые сутки.При сокращении числа природных пожаров на территории ДФО (- 10%), в регионах Сибири их количество возросло в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом. Не удалось избежать трагических событий. Только в Красноярском крае майскими пожарами уничтожено более 500 жилых домов. Свыше 1,5 тыс. граждан остались без жилья, погибло 9 человек.«Результаты прокурорского надзора свидетельствуют о серьезных недостатках в работе уполномоченных органов, подведомственных им учреждений на этом направлении при определенном попустительстве контролирующих ведомств. Практически во всех регионах ДФО и СФО прокурорами пресечены факты непринятия региональными органами исполнительной власти и государственными учреждениями своевременных и достаточных мер по обеспечению специализированных формирований необходимым количеством работников, техникой, оборудованием и инвентарем для борьбы с лесными пожарами. По требованию прокуроров в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае в Сводные планы тушения лесных пожаров дополнительно включено более 3 тысяч лиц, привлекаемых к тушению лесных пожаров, 700 единиц техники, 200 посадочных площадок для воздушных судов», - отметил в своем выступлении заместитель Генпрокурора.В числе недостатков в работе уполномоченных органов, выявленных прокуратурой, Дмитрий Демешин также указал на случаи неиспользования и неисправности лесопожарной техники, закупленной в предыдущие годы, несвоевременное планирование и проведение работ по противопожарному обустройству лесов, повсеместные недостатки системы обнаружения и организации тушения очагов горения в лесах.Системные просчеты не обеспечивают сохранность лесов и на федеральных особо охраняемых природных территориях в Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области.К примеру, тушение зарегистрированного в июне этого года в государственном заповеднике «Джуджурский» лесного пожара началось лишь на 26 сутки. За это время площадь, пройденная огнем, увеличилась в 600 раз. Такому положению дел, в том числе способствовало отсутствие в государственном задании на 2022 год для заповедника мероприятий по тушению пожаров.Повсеместно прокурорами вскрыты факты ненадлежащего осуществления органами местного самоуправления мероприятий по созданию мер защиты от огненной стихии населенных пунктов. Возбуждено и расследуется 39 уголовных дел. В ряде случаев это связано с формальным подходом при проведении внеплановых проверок муниципалитетов территориальными органами МЧС России, которыми не всегда должным образом обеспечивалась координация заинтересованных ведомств, задействованных в работе по ликвидации подобных чрезвычайных ситуаций.Также значительный ущерб ряду регионов причинили паводки. В летне-осенний период от наводнений только в Забайкальском, Приморском краях, Амурской области пострадало более 38 тысяч человек, ущерб составляет порядка 6,8 млрд. рублей. Погибло 4 человека, в том числе 1 ребенок.В ряде регионов прокурорами выявлены случаи бездействия, волокиты по обустройству защитных сооружений от паводковых вод, хищения бюджетных средств, выделенных на данные цели, недостаточность резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и негативного воздействия вод.Дмитрий Демешин указал, что требует своевременной оценки органов следствия халатное отношение чиновников к исполнению своих обязанностей, в результате которого гибнут люди, срываются мероприятия по подготовке и минимизации последствий природных катаклизмов.Фото: pixabay.com