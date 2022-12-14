Политика и власть 14.12.2022 в 15:56
В Улан-Удэ обсудили состояние законности в сфере защиты регионов от паводков и пожаров
Как выяснилось, в этой сфере далеко не все в порядке
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ состоялось пленарное заседание с участием главы МЧС России Александра Куренкова, министра природных ресурсов Александра Козлова, заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина, руководителей и прокуроров регионов. Его главной темой стало противодействие паводкам лесным пожарам в Сибири и на Дальнем Востоке.
В своем выступлении заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил, что вследствие принимаемых совместных мер отмечается повышение оперативности обнаружения лесных пожаров и доля природных возгораний, ликвидированных в первые сутки.
При сокращении числа природных пожаров на территории ДФО (- 10%), в регионах Сибири их количество возросло в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом. Не удалось избежать трагических событий. Только в Красноярском крае майскими пожарами уничтожено более 500 жилых домов. Свыше 1,5 тыс. граждан остались без жилья, погибло 9 человек.
«Результаты прокурорского надзора свидетельствуют о серьезных недостатках в работе уполномоченных органов, подведомственных им учреждений на этом направлении при определенном попустительстве контролирующих ведомств. Практически во всех регионах ДФО и СФО прокурорами пресечены факты непринятия региональными органами исполнительной власти и государственными учреждениями своевременных и достаточных мер по обеспечению специализированных формирований необходимым количеством работников, техникой, оборудованием и инвентарем для борьбы с лесными пожарами. По требованию прокуроров в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае в Сводные планы тушения лесных пожаров дополнительно включено более 3 тысяч лиц, привлекаемых к тушению лесных пожаров, 700 единиц техники, 200 посадочных площадок для воздушных судов», - отметил в своем выступлении заместитель Генпрокурора.
В числе недостатков в работе уполномоченных органов, выявленных прокуратурой, Дмитрий Демешин также указал на случаи неиспользования и неисправности лесопожарной техники, закупленной в предыдущие годы, несвоевременное планирование и проведение работ по противопожарному обустройству лесов, повсеместные недостатки системы обнаружения и организации тушения очагов горения в лесах.
Системные просчеты не обеспечивают сохранность лесов и на федеральных особо охраняемых природных территориях в Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области.
К примеру, тушение зарегистрированного в июне этого года в государственном заповеднике «Джуджурский» лесного пожара началось лишь на 26 сутки. За это время площадь, пройденная огнем, увеличилась в 600 раз. Такому положению дел, в том числе способствовало отсутствие в государственном задании на 2022 год для заповедника мероприятий по тушению пожаров.
Повсеместно прокурорами вскрыты факты ненадлежащего осуществления органами местного самоуправления мероприятий по созданию мер защиты от огненной стихии населенных пунктов. Возбуждено и расследуется 39 уголовных дел. В ряде случаев это связано с формальным подходом при проведении внеплановых проверок муниципалитетов территориальными органами МЧС России, которыми не всегда должным образом обеспечивалась координация заинтересованных ведомств, задействованных в работе по ликвидации подобных чрезвычайных ситуаций.
Также значительный ущерб ряду регионов причинили паводки. В летне-осенний период от наводнений только в Забайкальском, Приморском краях, Амурской области пострадало более 38 тысяч человек, ущерб составляет порядка 6,8 млрд. рублей. Погибло 4 человека, в том числе 1 ребенок.
В ряде регионов прокурорами выявлены случаи бездействия, волокиты по обустройству защитных сооружений от паводковых вод, хищения бюджетных средств, выделенных на данные цели, недостаточность резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и негативного воздействия вод.
Дмитрий Демешин указал, что требует своевременной оценки органов следствия халатное отношение чиновников к исполнению своих обязанностей, в результате которого гибнут люди, срываются мероприятия по подготовке и минимизации последствий природных катаклизмов.
Фото: pixabay.com
В своем выступлении заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин отметил, что вследствие принимаемых совместных мер отмечается повышение оперативности обнаружения лесных пожаров и доля природных возгораний, ликвидированных в первые сутки.
При сокращении числа природных пожаров на территории ДФО (- 10%), в регионах Сибири их количество возросло в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом. Не удалось избежать трагических событий. Только в Красноярском крае майскими пожарами уничтожено более 500 жилых домов. Свыше 1,5 тыс. граждан остались без жилья, погибло 9 человек.
«Результаты прокурорского надзора свидетельствуют о серьезных недостатках в работе уполномоченных органов, подведомственных им учреждений на этом направлении при определенном попустительстве контролирующих ведомств. Практически во всех регионах ДФО и СФО прокурорами пресечены факты непринятия региональными органами исполнительной власти и государственными учреждениями своевременных и достаточных мер по обеспечению специализированных формирований необходимым количеством работников, техникой, оборудованием и инвентарем для борьбы с лесными пожарами. По требованию прокуроров в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае в Сводные планы тушения лесных пожаров дополнительно включено более 3 тысяч лиц, привлекаемых к тушению лесных пожаров, 700 единиц техники, 200 посадочных площадок для воздушных судов», - отметил в своем выступлении заместитель Генпрокурора.
В числе недостатков в работе уполномоченных органов, выявленных прокуратурой, Дмитрий Демешин также указал на случаи неиспользования и неисправности лесопожарной техники, закупленной в предыдущие годы, несвоевременное планирование и проведение работ по противопожарному обустройству лесов, повсеместные недостатки системы обнаружения и организации тушения очагов горения в лесах.
Системные просчеты не обеспечивают сохранность лесов и на федеральных особо охраняемых природных территориях в Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области.
К примеру, тушение зарегистрированного в июне этого года в государственном заповеднике «Джуджурский» лесного пожара началось лишь на 26 сутки. За это время площадь, пройденная огнем, увеличилась в 600 раз. Такому положению дел, в том числе способствовало отсутствие в государственном задании на 2022 год для заповедника мероприятий по тушению пожаров.
Повсеместно прокурорами вскрыты факты ненадлежащего осуществления органами местного самоуправления мероприятий по созданию мер защиты от огненной стихии населенных пунктов. Возбуждено и расследуется 39 уголовных дел. В ряде случаев это связано с формальным подходом при проведении внеплановых проверок муниципалитетов территориальными органами МЧС России, которыми не всегда должным образом обеспечивалась координация заинтересованных ведомств, задействованных в работе по ликвидации подобных чрезвычайных ситуаций.
Также значительный ущерб ряду регионов причинили паводки. В летне-осенний период от наводнений только в Забайкальском, Приморском краях, Амурской области пострадало более 38 тысяч человек, ущерб составляет порядка 6,8 млрд. рублей. Погибло 4 человека, в том числе 1 ребенок.
В ряде регионов прокурорами выявлены случаи бездействия, волокиты по обустройству защитных сооружений от паводковых вод, хищения бюджетных средств, выделенных на данные цели, недостаточность резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и негативного воздействия вод.
Дмитрий Демешин указал, что требует своевременной оценки органов следствия халатное отношение чиновников к исполнению своих обязанностей, в результате которого гибнут люди, срываются мероприятия по подготовке и минимизации последствий природных катаклизмов.
Фото: pixabay.com
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