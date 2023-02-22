В районе Бурятии 23 февраля простятся с погибшим военным

На СВО в Украине погиб Белоусов Евгений Сергеевич. Он родился 2 мая 1985 года. Был старшим братом и опорой в многодетной семье. Евгений окончил Селенгинскую гимназию, затем обучался в лицее в родном селе. В 2005 окончил учебное заведение, получив специальность «Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования».

Служил в рядах Российской армии в пограничных войсках в Амурской области. С 2007 по 2010 год служил по контракту в 11-ой десантно-штурмовой бригаде Улан-Удэ. Затем Евгений Белоусов работал охранником на Селенгинском ЦКК. С 2017 года – в пожарной части.

«Коллеги отзываются об Евгении, как о добром, отзывчивом человеке, он всегда ответственно подходил к выполнению служебных обязанностей, был дисциплинированным и внимательным. Он был удивительно скромным и порядочным человеком, никогда не проходил мимо чужой беды, был чутким, участливым, всегда всем помогал. Женя - замечательный любящий отец, муж, сын и брат. Добрый, отзывчивый и отличный друг – таким его запомнят родные и близкие»,

- рассказывают о мужчине в группе «Аноним Кабанского района».



Евгений, позывной «Белый» погиб 6 февраля 2023 года. Похороны состоятся 23 февраля в Селенгинске, прощание пройдет по адресу улица Лесная, дом 15дочасов.