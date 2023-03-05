Военнослужащий из района Бурятии погиб в Украине

Ушел из жизни Сымбелов Пурбо Дамбинимаевич. Он родился в 1981 году в селе Жемчуг Тункинского района. В раннем детстве потерял родителей, его воспитывала бабушка. В школьные году увлекался боксом, много раз становился чемпионом района.

После школы Пурбо пошел служить в армию. Службу проходил в городе Юрга Кемеровской области. После окончания «срочки» подписал контракт и отправился на территорию Чеченской республики.

«Наш одноклассник с детства был очень позитивным, жизнерадостным человеком, никогда не унывал. Никто из нас не помнит его с хмурым лицом, постоянно шутил и улыбался. И в то же время был человеком с твердым характером, никому не давал себя в обиду»,

- вспоминают о погибшем в группе «Тунка 24».



У Пурбо остались супруга, дочь и тетя, а также дети от первого брака. Награжден орденом Мужества посмертно.