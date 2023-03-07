Политика и власть 07.03.2023 в 16:57

Многодетный отец из Бурятии погиб в Украине

Павел Куминов служил в разведроте
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Текст: Алена Завывалова
Многодетный отец из Бурятии погиб в Украине

В Иволгинском районе простятся с земляком, погибшим на спецоперации. Куминов Павел Николаевич родился 17 февраля 1991 года в поселке городского типа Наушки, там же окончил школу. В мае 2009 года его призвали в армию. Службу проходил в городе Челябинск. В 2011 году переехал в село Оронгой Иволгинского района, где жил долгое время и создал семью. С 2011 года Павел Николаевич работал в хлебопекарне поселка Тапхар.

«Начальство и коллеги отзываются о нем, как о хорошем человеке, заботливом муже, лучшем отце. Он был опорой и поддержкой как для своей семьи, так и для друзей. Соседи вспоминают Павла Николаевича весёлым и добрым человеком. Он никому и никогда не отказывал в помощи»,

- рассказали о погибшем в группе Иволгинского района.
Павла Куминова мобилизовали 23 сентября 2022 года. Службу проходил в разведроте рядовым. Его не стало 23 февраля 2023 года - погиб при выполнении боевого задания. У Павла Николаевича осталась семья: отец, сестры, племянники, жена и трое детей.

Гражданская прощальная панихида пройдет 8 марта в Доме культуры в поселке городского типа Наушки. Похороны пройдут 9 марта в Иволгинском районе, селе Оронгой.


Фото: группа ВК "Иволгинский район"

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