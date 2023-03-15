Политика и власть 15.03.2023 в 07:25
Глава Бурятии о перспективах Улан-Удэ: «Город станет красивым, комфортным для людей»
Алексей Цыденов раскрыл президенту детали мастер-плана развития столицы республики
Текст: Константин Воронов
Прибывший в Бурятию президент России Владимир Путин после посещения авиазавода в Улан-Удэ и общения с рабочими там же в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. Во вступительном слове глава государства отметил, что за последние десять лет власти добились заметных результатов в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока. Однако, по словам президента, чтобы кардинально повысить качество жизни людей в дальневосточных регионах, создать комфортную и безопасную городскую среду, решить инфраструктурные и экологические проблемы, необходимо приложить серьёзные усилия.
Владимир Путин изложил свое видение мер, которые должны предпринять власти для достижения этих целей. В их числе была названа газификация регионов, обновление инфраструктуры, модернизация образования и многое другое.
После выступления президента и полпреда в ДФО Юрия Трутнева слово на совещании предоставили главе Бурятии Алексею Цыденову. Он подробно рассказал о мастер-плане по развитию Улан-Удэ, надо которым республиканские, городские и местные власти активно работали последние несколько месяцев. Приводим текст его выступления полностью:
«По вашему поручению совместно с «ДОМ.РФ» подготовлен мастер-план Улан-Удэ – третьего по численности населения города Дальнего Востока.
Стратегические цели развития города – защита и усиление российской территории Дальнего Востока за счет демографического роста и экономического развития, укрепление единства многонационального российского народа, сбережение Байкала, достойное позиционирование приграничных территорий России.
В городе проведен опрос общественного мнения. Люди, которые хотят жить, учиться, работать, рожать детей и строить свое будущее в Улан-Удэ, видят и по достоинству оценивают уже происходящие изменения.
За последние годы в рамках национальных проектов, по вашим прямым поручениям, Владимир Владимирович, очень многое уже сделано, в том числе за счет механизмов поддержки в рамках Дальневосточного федерального округа.
Вместе с тем люди отмечают необходимость решения следующих проблем, вы уже говорили про них: это как раз загрязненный воздух, также у нас отмечается большое количество автомобильных пробок, ветхая малоэтажная застройка, неприглядный вид в городском центре, инфраструктурные ограничения, проблемы тепло- и электроснабжения, неравномерность распределения городской экономики.
При разработке мастер-плана определены четыре направления для работы: инфраструктурное обеспечение и экология; благоустройство, внешний вид и комфорт; развитие локальной экономики и, безусловно, человеческий капитал.
В части инфраструктурного обеспечения и экологии первый вопрос – чистый воздух – Владимир Владимирович, вы на него уже обратили внимание. В зимний период у нас концентрация бензапирена в отдельные дни превышает в 50 раз ПДК. Непосредственно в городе насчитывается более 45 тысяч частных домов, топятся они дровами и углем, а также в городе 144 муниципальных и ведомственных котельных и порядка 2900 малых угольных котлов на складских, производственных, торговых объектах.
При этом по центральному теплоснабжению многоквартирных домов и по электрообеспечению город также не сбалансирован, и череда серьезных аварий за последние годы ставила город на грань выживания.
Предлагается завершить строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2 с выработкой тепло- и электроэнергии, обеспечить модернизацию тепловых сетей, в том числе с резервированием между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Это даст возможность дополнительного жилищного строительства, обеспечит тепловую и энергетическую безопасность, улучшит экологическое состояние.
Частный сектор в количестве 26 тысяч домов – как первый этап – предлагается перевести на электроотопление. Владимир Владимирович, мы пробовали различные варианты, в том числе пеллеты, бездымный уголь. Там, где стоят котлы, это работает, а в домашних печках нужна тяга, к сожалению, там другое, там опасность уже угарного газа, потому что он тлеет, он там не горит, то есть там нужно создавать тягу. В котлах это создается, а в домашних печах – нет.
Мы пробовали разные варианты, и в итоге, поскольку мы не газифицированы, пока оптимальный вариант – это электроотопление. Рассчитали, выбрали районы, – не все, но те, которые наиболее влияют на экологию, где наиболее изношенные сети, – и предлагаем как раз именно в этом плане двигаться. При этом для того, чтобы это реализовать, нужно модернизировать электросети – как собственность «Россетей», так и иных территориальных сетевых организаций, не входящих в «Россети».
Владимир Владимирович, вы давали поручение в регионах, где проходит газификация населения, также предусматривать и финансирование домового оборудования для бытовых газовых котлов. Прошу и в рамках перевода на электроотопление также предусмотреть финансирование домового электрооборудования. В рамках мастер-плана это есть, оно прорабатывалось предварительно с причастными.
Вместе с тем надо отметить, что ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, находящиеся в городе сегодня, также являются угольными, и в долгосрочной перспективе актуальным является вопрос газоснабжения республики, перевода генерации на газ.
На прибайкальской территории республики, в центральной экологической зоне Байкала, вообще законом запрещено топить углем. Там или газ, или электроэнергия. Поэтому газификация в долгосрочной перспективе – наиболее предпочтительное решение. Прошу вас, Владимир Владимирович, рассмотреть в перспективе возможность газификации Бурятии.
В части проблем с транспортом и пробками на дорогах одной из основных причин является разделение города – у нас две реки и две железнодорожные магистрали в городе. При этом путепроводы через Транссиб – их всего два. Всё остальное – мы ездим через переезды с обычными шлагбаумами. Соответственно, город стоит. Решение – это, безусловно, строительство путепроводов, в мастер-плане они предусмотрены. В части разделения реками: у нас через главную реку Селенгу только один мост, и утром движение – час в одну сторону, вечером – час в другую сторону. Также мастер-планом предусматриваем строительство моста до 2030 года.
В Улан-Удэ с вашей поддержкой удается развивать муниципальный пассажирский транспорт. В прошлом году купили 124 автобуса, а в 2019 году за счет средств как раз президентской дальневосточной субсидии впервые за долгие годы приобретено 15 трамваев. Прирост пассажиропотока – один миллион человек в год. Предусматриваем дальнейшее обновление трамвайного парка и ремонт путей.
К инфраструктурному обеспечению относятся и очистные [сооружения]. По вашему, Владимир Владимирович, поручению в Улан-Удэ на правом берегу Селенги уже строятся современные очистные [сооружения]. Мастер-планом предусматривается строительство к этим очистным [сооружениям] коллектора с левого берега Селенги, а также модернизация канализационных коллекторов. Это позволит оптимизировать расходы и не строить еще одну очистную [станцию] на левом берегу.
Один из самых значимых разделов мастер-плана – это, конечно, внешнее преображение города, благоустройство, развитие жилищного строительства.
Градостроительный потенциал территорий вдоль набережных обеих рек составляет 2,3 миллиона квадратных метров. Поскольку эти территории в центре города, они имеют высокий индекс обеспеченности, то есть тут и школы, и сады – все рядом, рабочие места рядом, хорошая транспортная доступность.
Проекты комплексного развития – это «Белый лебедь», «Батарейка», «Восточные ворота», «Приречное», а также авиазавод, где работники задавали вопрос о том, что нужно строить жилье. Как раз территория авиазавода у нас тоже в рамках КРТ предусмотрена.
При этом, безусловно, у нас много по факту аварийного жилья, но пока не стоящего в реестре. Соответственно, тоже требуется решение вопроса. На территориях КРТ часть жителей планируется расселить за счет программы переселения из аварийного жилья.
Для обеспечения ценовой доступности будущего жилья необходима дополнительная государственная поддержка на подготовку территорий, изъятие объектов капстроительства, земельных участков, и, безусловно, инженерной инфраструктуры именно в рамках комплексного развития территорий. И, безусловно, решение вопроса с аварийным жильем, которое пока не поставлено в реестр.
В первый проект КРТ мы уже вошли по факту. Там предусматривается 166 тысяч квадратных метров жилья, 20 тысяч [квадратных метров] общественно-деловых пространств, коммерческой недвижимости. Получили инфраструктурный бюджетный кредит в прошлом году и направили его на строительство инженерной инфраструктуры к этой территории.
Одним из источников развития целесообразно в том числе использовать и инфраструктурные облигации «ДОМ.РФ» и в целом механизмы «ДОМ.РФ» как для инженерной, так и для социальной инфраструктуры, связанной с развитием жилищного строительства.
Улан-Удэ, стоящий на слиянии двух рек, имеет противопаводковые защитные сооружения, которые можно превратить в полноценную благоустроенную набережную. Набережная станет ключевым общественным пространством для горожан и туристов.
Отдельно хочу обратить внимание на наше СИЗО. Владимир Владимирович, вы уже об этом говорили. Объект находится в центре города, причем лучшее видовое место, объект 1886 года строительства. При этом оно само находится в достаточно тяжелом состоянии, требуется кардинальная реконструкция.
Поскольку в любом случае его необходимо реконструировать, предлагается в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы и Генеральной схемой размещения вынести СИЗО из центра на окраину города и создать учреждение объединенного типа на три тысячи мест. Это, безусловно, позволит обеспечить развитие города, создать современное учреждение с допместами рабочими для спецконтингента, и одно из лучших видовых мест города станет доступным для развития.
В части развития локальной экономики и индустрии гостеприимства все проекты комплексного развития территорий предусматривают максимальное задействование первых этажей зданий для размещения кафе, ресторанов, магазинов, спа – в общем, весь мелкий бизнес.
Для создания точек притяжения в рамках президентской дальневосточной субсидии предусматривается строительство национального музея и театра «Байкал». С одобрения комиссии под руководством Юрия Петровича [Трутнева] уже выделено финансирование, и контракт на строительство театра уже подписан. Планируем совместно с «ДОМ.РФ» выйти на строительство национального музея в режиме дальневосточной концессии.
Исторический архитектурный комплекс «Гостиные ряды», находящийся в федеральной собственности, требует восстановления. Рассматриваем возможность его реконструкции и передачи в региональную собственность.
Нашей «фишкой», конкурентным преимуществом, кстати, в сфере туризма является развитая восточная медицина. Владимир Владимирович, мы единственный субъект России, где методы восточной медицины сертифицированы Минздравом и включены в ОМС.
Наш Центр восточной медицины на сегодня загружен полностью, и строительство дополнительного корпуса позволит привлечь дополнительных платных не столько пациентов, сколько туристов, желающих поправить свое здоровье не за счет средств ОМС. При этом гостиничные номера к этому центру будет строить уже частный инвестор без привлечения бюджетного финансирования.
Как я и говорил, туризм и экономическая активность в республике растут каждый год. По сравнению с 2017 годом у нас в аэропорту пассажиропоток вырос более чем в два раза – с 270 [тысяч] до 630 тысяч пассажиров в год, и продолжает расти. За январь-февраль текущего года еще на 19 процентов вырос. Мы не падали даже в ковидные годы: по диаграмме видно – в 2021 году мы уже превысили 2019-й.
Сейчас частный инвестор строит терминал в аэропорту за свой счет, 3,4 миллиарда рублей финансирования при поддержке льготного кредитования ВЭБа. Хотел бы отметить эффективность для бизнеса как раз вэбовской программы льготного кредитования.
Но уже не хватает перрона, и необходимо строительство дополнительных стоянок для самолетов, в том числе с учетом грузового трафика. У нас сейчас, Владимир Владимирович, полетел грузовой транзит из Китая в Россию через Улан-Удэ – там до ста самолетов в месяц доходит. То есть это тоже такая новая логистика.
В части наших жителей, нашего молодого поколения, я сегодня уже, Владимир Владимирович, говорил: большую часть миграционного оттока в республике составляют студенты. У нас 37 процентов всех выпускников школ, старших классов, выбирают вузы западных регионов России. А если брать из тех школьников, которые вообще в вузы собрались, то из них 60 процентов уезжают на запад, хотя наши бурятские вузы тоже дают достойное образование, а в чем-то являются лидерами. Но, к сожалению, такое происходит.
Я уже вам докладывал о проекте строительства межвузовского кампуса в Улан-Удэ, который ориентирован на привлечение и закрепление студентов в республике, а также на усиление взаимодействия с Монголией.
В рамках исполнения вашего поручения к нам лично приезжал министр [науки и высшего образования] Валерий Николаевич Фальков. Подробно рассмотрели проект строительства кампуса и понимаем, что кампус – помимо образовательной, демографической, экономической и международной функции – также вписан и в архитектурно-эстетический облик города, повышает деловую активность, локальную экономику.
Мы уже начали строить обеспечивающую инженерную инфраструктуру для кампуса. Общая цена проекта по кампусу – 13,3 миллиарда. Это один из самых скромных вообще из всех проектов кампусов по России. По нашим данным, вообще самый скромный.
Поэтому, Владимир Владимирович, прошу дальнейшей поддержки нашего проекта, чтобы он был реализован в формате ФАИП и мы могли бы в ближайшее время его довести до конца.
В Улан-Удэ по факту [проживают] больше половины населения республики. Мастер-план отражает основные направления социально-экономического развития города. Сумма финансирования за счет средств федерального бюджета по проекту мастер-плана до 2030 года – порядка 150–157 миллиардов рублей, внебюджетных средств за десятилетний период – порядка 152 миллиардов и средств региона – 15. При этом мы понимаем, что внебюджет будет значительно больше. Мы не применяли коэффициенты, мы не применяли мультипликаторы. Это сумма, которая впрямую четко по срокам прописана.
В итоге будет создано более 32 тысяч новых рабочих мест, увеличится валовой городской продукт со 186 [миллиардов рублей] до 272 миллиардов, демографические и миграционные показатели у нас только в плюс. Безусловно, город усилит свои позиции как опорный центр России на Дальнем Востоке, город станет красивым, комфортным для людей.
Владимир Владимирович, хочу отдельно отметить работу, которую Максим Станиславович Орешкин проделал, не могу удержаться просто и не поблагодарить его. Он сам лично ногами прошел у нас Улан-Удэ, Северобайкальск, все объекты, все точки развития, провел более десятка совещаний с федеральными органами.
За декабрь-февраль в Улан-Удэ приехали руководители на уровне министров или заместителей министров большей части правительства. У нас Минстрой был два раза, Минэнерго, Минюст. Фальков Валерий Николаевич, Решетников Максим Геннадьевич, Козлов Александр Александрович, Чекунков Алексей Олегович – они лично были здесь. Мы план готовили очень продуманно, подробно, и со всеми остальными федеральными органами отрабатывали в Москве.
Поэтому понимаем все реалии. Мастер-план делали аккуратно, с перспективой до 2030 года, и представляем на ваше решение проработанный результат коллективного труда.
Еще раз спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, что в такой непростой период вы нашли время к нам приехать. Мы это очень ценим и мы не подведем».
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин изложил свое видение мер, которые должны предпринять власти для достижения этих целей. В их числе была названа газификация регионов, обновление инфраструктуры, модернизация образования и многое другое.
После выступления президента и полпреда в ДФО Юрия Трутнева слово на совещании предоставили главе Бурятии Алексею Цыденову. Он подробно рассказал о мастер-плане по развитию Улан-Удэ, надо которым республиканские, городские и местные власти активно работали последние несколько месяцев. Приводим текст его выступления полностью:
«По вашему поручению совместно с «ДОМ.РФ» подготовлен мастер-план Улан-Удэ – третьего по численности населения города Дальнего Востока.
Стратегические цели развития города – защита и усиление российской территории Дальнего Востока за счет демографического роста и экономического развития, укрепление единства многонационального российского народа, сбережение Байкала, достойное позиционирование приграничных территорий России.
В городе проведен опрос общественного мнения. Люди, которые хотят жить, учиться, работать, рожать детей и строить свое будущее в Улан-Удэ, видят и по достоинству оценивают уже происходящие изменения.
За последние годы в рамках национальных проектов, по вашим прямым поручениям, Владимир Владимирович, очень многое уже сделано, в том числе за счет механизмов поддержки в рамках Дальневосточного федерального округа.
Вместе с тем люди отмечают необходимость решения следующих проблем, вы уже говорили про них: это как раз загрязненный воздух, также у нас отмечается большое количество автомобильных пробок, ветхая малоэтажная застройка, неприглядный вид в городском центре, инфраструктурные ограничения, проблемы тепло- и электроснабжения, неравномерность распределения городской экономики.
При разработке мастер-плана определены четыре направления для работы: инфраструктурное обеспечение и экология; благоустройство, внешний вид и комфорт; развитие локальной экономики и, безусловно, человеческий капитал.
В части инфраструктурного обеспечения и экологии первый вопрос – чистый воздух – Владимир Владимирович, вы на него уже обратили внимание. В зимний период у нас концентрация бензапирена в отдельные дни превышает в 50 раз ПДК. Непосредственно в городе насчитывается более 45 тысяч частных домов, топятся они дровами и углем, а также в городе 144 муниципальных и ведомственных котельных и порядка 2900 малых угольных котлов на складских, производственных, торговых объектах.
При этом по центральному теплоснабжению многоквартирных домов и по электрообеспечению город также не сбалансирован, и череда серьезных аварий за последние годы ставила город на грань выживания.
Предлагается завершить строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2 с выработкой тепло- и электроэнергии, обеспечить модернизацию тепловых сетей, в том числе с резервированием между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Это даст возможность дополнительного жилищного строительства, обеспечит тепловую и энергетическую безопасность, улучшит экологическое состояние.
Частный сектор в количестве 26 тысяч домов – как первый этап – предлагается перевести на электроотопление. Владимир Владимирович, мы пробовали различные варианты, в том числе пеллеты, бездымный уголь. Там, где стоят котлы, это работает, а в домашних печках нужна тяга, к сожалению, там другое, там опасность уже угарного газа, потому что он тлеет, он там не горит, то есть там нужно создавать тягу. В котлах это создается, а в домашних печах – нет.
Мы пробовали разные варианты, и в итоге, поскольку мы не газифицированы, пока оптимальный вариант – это электроотопление. Рассчитали, выбрали районы, – не все, но те, которые наиболее влияют на экологию, где наиболее изношенные сети, – и предлагаем как раз именно в этом плане двигаться. При этом для того, чтобы это реализовать, нужно модернизировать электросети – как собственность «Россетей», так и иных территориальных сетевых организаций, не входящих в «Россети».
Владимир Владимирович, вы давали поручение в регионах, где проходит газификация населения, также предусматривать и финансирование домового оборудования для бытовых газовых котлов. Прошу и в рамках перевода на электроотопление также предусмотреть финансирование домового электрооборудования. В рамках мастер-плана это есть, оно прорабатывалось предварительно с причастными.
Вместе с тем надо отметить, что ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, находящиеся в городе сегодня, также являются угольными, и в долгосрочной перспективе актуальным является вопрос газоснабжения республики, перевода генерации на газ.
На прибайкальской территории республики, в центральной экологической зоне Байкала, вообще законом запрещено топить углем. Там или газ, или электроэнергия. Поэтому газификация в долгосрочной перспективе – наиболее предпочтительное решение. Прошу вас, Владимир Владимирович, рассмотреть в перспективе возможность газификации Бурятии.
В части проблем с транспортом и пробками на дорогах одной из основных причин является разделение города – у нас две реки и две железнодорожные магистрали в городе. При этом путепроводы через Транссиб – их всего два. Всё остальное – мы ездим через переезды с обычными шлагбаумами. Соответственно, город стоит. Решение – это, безусловно, строительство путепроводов, в мастер-плане они предусмотрены. В части разделения реками: у нас через главную реку Селенгу только один мост, и утром движение – час в одну сторону, вечером – час в другую сторону. Также мастер-планом предусматриваем строительство моста до 2030 года.
В Улан-Удэ с вашей поддержкой удается развивать муниципальный пассажирский транспорт. В прошлом году купили 124 автобуса, а в 2019 году за счет средств как раз президентской дальневосточной субсидии впервые за долгие годы приобретено 15 трамваев. Прирост пассажиропотока – один миллион человек в год. Предусматриваем дальнейшее обновление трамвайного парка и ремонт путей.
К инфраструктурному обеспечению относятся и очистные [сооружения]. По вашему, Владимир Владимирович, поручению в Улан-Удэ на правом берегу Селенги уже строятся современные очистные [сооружения]. Мастер-планом предусматривается строительство к этим очистным [сооружениям] коллектора с левого берега Селенги, а также модернизация канализационных коллекторов. Это позволит оптимизировать расходы и не строить еще одну очистную [станцию] на левом берегу.
Один из самых значимых разделов мастер-плана – это, конечно, внешнее преображение города, благоустройство, развитие жилищного строительства.
Градостроительный потенциал территорий вдоль набережных обеих рек составляет 2,3 миллиона квадратных метров. Поскольку эти территории в центре города, они имеют высокий индекс обеспеченности, то есть тут и школы, и сады – все рядом, рабочие места рядом, хорошая транспортная доступность.
Проекты комплексного развития – это «Белый лебедь», «Батарейка», «Восточные ворота», «Приречное», а также авиазавод, где работники задавали вопрос о том, что нужно строить жилье. Как раз территория авиазавода у нас тоже в рамках КРТ предусмотрена.
При этом, безусловно, у нас много по факту аварийного жилья, но пока не стоящего в реестре. Соответственно, тоже требуется решение вопроса. На территориях КРТ часть жителей планируется расселить за счет программы переселения из аварийного жилья.
Для обеспечения ценовой доступности будущего жилья необходима дополнительная государственная поддержка на подготовку территорий, изъятие объектов капстроительства, земельных участков, и, безусловно, инженерной инфраструктуры именно в рамках комплексного развития территорий. И, безусловно, решение вопроса с аварийным жильем, которое пока не поставлено в реестр.
В первый проект КРТ мы уже вошли по факту. Там предусматривается 166 тысяч квадратных метров жилья, 20 тысяч [квадратных метров] общественно-деловых пространств, коммерческой недвижимости. Получили инфраструктурный бюджетный кредит в прошлом году и направили его на строительство инженерной инфраструктуры к этой территории.
Одним из источников развития целесообразно в том числе использовать и инфраструктурные облигации «ДОМ.РФ» и в целом механизмы «ДОМ.РФ» как для инженерной, так и для социальной инфраструктуры, связанной с развитием жилищного строительства.
Улан-Удэ, стоящий на слиянии двух рек, имеет противопаводковые защитные сооружения, которые можно превратить в полноценную благоустроенную набережную. Набережная станет ключевым общественным пространством для горожан и туристов.
Отдельно хочу обратить внимание на наше СИЗО. Владимир Владимирович, вы уже об этом говорили. Объект находится в центре города, причем лучшее видовое место, объект 1886 года строительства. При этом оно само находится в достаточно тяжелом состоянии, требуется кардинальная реконструкция.
Поскольку в любом случае его необходимо реконструировать, предлагается в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы и Генеральной схемой размещения вынести СИЗО из центра на окраину города и создать учреждение объединенного типа на три тысячи мест. Это, безусловно, позволит обеспечить развитие города, создать современное учреждение с допместами рабочими для спецконтингента, и одно из лучших видовых мест города станет доступным для развития.
В части развития локальной экономики и индустрии гостеприимства все проекты комплексного развития территорий предусматривают максимальное задействование первых этажей зданий для размещения кафе, ресторанов, магазинов, спа – в общем, весь мелкий бизнес.
Для создания точек притяжения в рамках президентской дальневосточной субсидии предусматривается строительство национального музея и театра «Байкал». С одобрения комиссии под руководством Юрия Петровича [Трутнева] уже выделено финансирование, и контракт на строительство театра уже подписан. Планируем совместно с «ДОМ.РФ» выйти на строительство национального музея в режиме дальневосточной концессии.
Исторический архитектурный комплекс «Гостиные ряды», находящийся в федеральной собственности, требует восстановления. Рассматриваем возможность его реконструкции и передачи в региональную собственность.
Нашей «фишкой», конкурентным преимуществом, кстати, в сфере туризма является развитая восточная медицина. Владимир Владимирович, мы единственный субъект России, где методы восточной медицины сертифицированы Минздравом и включены в ОМС.
Наш Центр восточной медицины на сегодня загружен полностью, и строительство дополнительного корпуса позволит привлечь дополнительных платных не столько пациентов, сколько туристов, желающих поправить свое здоровье не за счет средств ОМС. При этом гостиничные номера к этому центру будет строить уже частный инвестор без привлечения бюджетного финансирования.
Как я и говорил, туризм и экономическая активность в республике растут каждый год. По сравнению с 2017 годом у нас в аэропорту пассажиропоток вырос более чем в два раза – с 270 [тысяч] до 630 тысяч пассажиров в год, и продолжает расти. За январь-февраль текущего года еще на 19 процентов вырос. Мы не падали даже в ковидные годы: по диаграмме видно – в 2021 году мы уже превысили 2019-й.
Сейчас частный инвестор строит терминал в аэропорту за свой счет, 3,4 миллиарда рублей финансирования при поддержке льготного кредитования ВЭБа. Хотел бы отметить эффективность для бизнеса как раз вэбовской программы льготного кредитования.
Но уже не хватает перрона, и необходимо строительство дополнительных стоянок для самолетов, в том числе с учетом грузового трафика. У нас сейчас, Владимир Владимирович, полетел грузовой транзит из Китая в Россию через Улан-Удэ – там до ста самолетов в месяц доходит. То есть это тоже такая новая логистика.
В части наших жителей, нашего молодого поколения, я сегодня уже, Владимир Владимирович, говорил: большую часть миграционного оттока в республике составляют студенты. У нас 37 процентов всех выпускников школ, старших классов, выбирают вузы западных регионов России. А если брать из тех школьников, которые вообще в вузы собрались, то из них 60 процентов уезжают на запад, хотя наши бурятские вузы тоже дают достойное образование, а в чем-то являются лидерами. Но, к сожалению, такое происходит.
Я уже вам докладывал о проекте строительства межвузовского кампуса в Улан-Удэ, который ориентирован на привлечение и закрепление студентов в республике, а также на усиление взаимодействия с Монголией.
В рамках исполнения вашего поручения к нам лично приезжал министр [науки и высшего образования] Валерий Николаевич Фальков. Подробно рассмотрели проект строительства кампуса и понимаем, что кампус – помимо образовательной, демографической, экономической и международной функции – также вписан и в архитектурно-эстетический облик города, повышает деловую активность, локальную экономику.
Мы уже начали строить обеспечивающую инженерную инфраструктуру для кампуса. Общая цена проекта по кампусу – 13,3 миллиарда. Это один из самых скромных вообще из всех проектов кампусов по России. По нашим данным, вообще самый скромный.
Поэтому, Владимир Владимирович, прошу дальнейшей поддержки нашего проекта, чтобы он был реализован в формате ФАИП и мы могли бы в ближайшее время его довести до конца.
В Улан-Удэ по факту [проживают] больше половины населения республики. Мастер-план отражает основные направления социально-экономического развития города. Сумма финансирования за счет средств федерального бюджета по проекту мастер-плана до 2030 года – порядка 150–157 миллиардов рублей, внебюджетных средств за десятилетний период – порядка 152 миллиардов и средств региона – 15. При этом мы понимаем, что внебюджет будет значительно больше. Мы не применяли коэффициенты, мы не применяли мультипликаторы. Это сумма, которая впрямую четко по срокам прописана.
В итоге будет создано более 32 тысяч новых рабочих мест, увеличится валовой городской продукт со 186 [миллиардов рублей] до 272 миллиардов, демографические и миграционные показатели у нас только в плюс. Безусловно, город усилит свои позиции как опорный центр России на Дальнем Востоке, город станет красивым, комфортным для людей.
Владимир Владимирович, хочу отдельно отметить работу, которую Максим Станиславович Орешкин проделал, не могу удержаться просто и не поблагодарить его. Он сам лично ногами прошел у нас Улан-Удэ, Северобайкальск, все объекты, все точки развития, провел более десятка совещаний с федеральными органами.
За декабрь-февраль в Улан-Удэ приехали руководители на уровне министров или заместителей министров большей части правительства. У нас Минстрой был два раза, Минэнерго, Минюст. Фальков Валерий Николаевич, Решетников Максим Геннадьевич, Козлов Александр Александрович, Чекунков Алексей Олегович – они лично были здесь. Мы план готовили очень продуманно, подробно, и со всеми остальными федеральными органами отрабатывали в Москве.
Поэтому понимаем все реалии. Мастер-план делали аккуратно, с перспективой до 2030 года, и представляем на ваше решение проработанный результат коллективного труда.
Еще раз спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, что в такой непростой период вы нашли время к нам приехать. Мы это очень ценим и мы не подведем».
Фото: kremlin.ru