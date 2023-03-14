Путин: «В ближайшие десять лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край»

На площадке Улан-Удэнского авиационного завода глава государства в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов, сообщает kremlin.ru.В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!Мы с Юрием Петровичем Трутневым и с руководителем Бурятии Алексеем Самбуевичем [Цыденовым] здесь и находимся – в Бурятии – для того, чтобы вместе с вами обсудить одно из наших приоритетных направлений, а именно развитие Дальнего Востока. Ключевая, базовая задача здесь – сделать этот регион по-настоящему современным, притягательным для учёбы, работы и для ведения бизнеса.Если взять последние десять лет, то за это время мы добились заметных результатов в рамках развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы Дальнего Востока. Вместе с тем предстоит приложить серьёзные усилия, чтобы кардинально повысить качество жизни людей в дальневосточных регионах, создать комфортную и безопасную городскую среду, решить инфраструктурные, экологические проблемы, придать дополнительный импульс деловым инициативам, открыть новые возможности и перспективы для образования, трудоустройства и самореализации граждан.В этой связи на Восточном экономическом форуме в 2021 году было объявлено о запуске большого проекта по развитию дальневосточных городов. Он охватывает все административные центры субъектов Федерации и города, где живёт более 50 тысяч человек, а также Тынду и Северобайкальск – важнейшие точки Байкало-Амурской магистрали.Ключевым инструментом, своего рода отправной точкой для работы, для приложения ресурсов здесь являются мастер-планы городов. Как мы договаривались, они должны базироваться на запросах жителей и бизнеса, включать не только градостроительные решения: например, ввод в строй жилых домов, благоустройство парков и скверов, создание детских садов и школ, поликлиник и больниц, дорог и мостов. Эти задачи должны грамотно сочетаться с развитием экономики в целом, с использованием конкурентных преимуществ городов и территорий.В сентябре прошлого года мы обсудили первый мастер-план, подготовленный для Петропавловска-Камчатского. Его реализация уже одобрена Правительством. До 2030 года на развитие города и округа будет направлено почти 150 миллиардов рублей. По одиннадцати объектам уже определены земельные участки и инвесторы, ведётся проектирование.Сегодня в нашей повестке дня ещё пять мастер-планов. Речь о проектах развития Читы, Южно-Сахалинской и Улан-Удэнской агломераций, Тынды и Северобайкальска. Вначале хотел бы обозначить несколько ключевых вопросов, которые должны найти отражение в этих мастер-планах.Первое. В Чите и Улан-Удэ стоит острая проблема загрязнения воздуха. Сейчас только на предприятии, где мы находимся, встречался с рабочими, и люди как раз поднимают этот вопрос, и понятно – почему: проблема действительно острая. Основным источником загрязнения является частный жилой сектор: люди вынуждены – именно вынуждены – отапливать дома углём и дровами. Я уже сказал и ещё раз подчеркну: именно вынуждены, потому что других возможностей просто нет.Я обращаю внимание коллег: это системная проблема и она требует системного подхода для решения. Предстоит большая работа, связанная с модернизацией электро- и теплоснабжения, строительством качественного жилья и инфраструктуры, износ которой в некоторых местах близок к критическим отметкам.Добавлю, что в указанных городах, о которых я уже сказал выше, сложилась непростая ситуация с расселением аварийного [жилого] фонда. Уже в ближайшие годы нужно добиться кардинального улучшения ситуации, обеспечить людей современными квартирами и домами.Второе. Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно: в ближайшие десять лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край – об этом тоже только что говорили с людьми здесь. На этой основе, на основе более экологически чистого топлива нужно обеспечить развитие электрогенерации и сетей, чтобы удовлетворить растущий спрос. Разумеется, все планы по развитию экономики и социальной сферы городов, о которых я сказал, должны строиться с учётом этих важнейших изменений.Третье. Есть ещё одна специфическая черта городов, о которых мы сегодня говорим. В их центральной части значительные территории занимают объекты Минобороны, ФСИН, других федеральных ведомств. Известно, что есть предложения по выводу таких объектов в другие места, чтобы освободившееся пространство использовать для возведения жилья, социальных объектов, парков и так далее и тому подобное. Давайте сегодня обсудим и эту тему.Четвёртое. Мощным стимулом развития городов должно стать такое обновление инфраструктуры, которое, что называется, не ограничивается только городской чертой, а позволит городам более активно включиться в экономическую жизнь страны, выстраивать новые связи с соседними регионами и государствами.В целом нужно эффективно использовать географические преимущества дальневосточных городов, расширить транзитные коридоры и увеличить встречные грузопотоки с партнёрами в АТР. Это востребовано сейчас для страны в целом и, конечно, это должно способствовать развитию тех регионов, в которых эта логистика должна развиваться.Таким образом мы добьёмся здесь комплексного эффекта: и морские порты Дальнего Востока разгрузим, и связанность наших территорий повысим, и дадим дополнительный импульс региональным экономикам для создания рабочих мест и открытия новых производств.Чтобы реализовать эти планы в Чите, например, потребуется как развитие федеральной инфраструктуры, включая пункты пропуска на границе, так и строительство производственно-логистического центра. Отмечу, что его условия должны быть не просто максимально комфортными для инвесторов и резидентов, но и учитывать их специализацию на сотрудничестве с соседями.Пятое. На потребности экономики, на перспективные планы развития городов обязательно надо настроить систему профессионального образования. Дальневосточные вузы, колледжи, техникумы должны получить новую учебную базу, усилить кооперацию с бизнесом, который работает в этих регионах. И я очень рассчитываю, что такой подход будет отражён в мастер-планах.Наконец, отдельно хотел бы сказать о развитии Тынды и Северобайкальска. Как уже отметил, это важнейшие, опорные точки БАМа. Они обеспечивают надёжную работу магистрали, нагрузка на которую в последнее время, как мы все знаем, существенным образом выросла.Нужно учесть специфику этих городов, профиль их экономики. Это значит, здесь нужны дополнительные предприятия сервисного обслуживания Байкало-Амурской магистрали. Она становится более современной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня, и города соответствующим образом должны меняться. Имею в виду и современные мультимодальные логистические площадки.Добавлю, что этим городам БАМа требуется обновление аэропортовой инфраструктуры, замена инженерных сетей, о чём уже сказал. Нужно отремонтировать и в дальнейшем содержать в нормативном состоянии дороги, благоустроить общественные пространства.И конечно, нужно запланировать развитие сферы культуры и досуга, строить спортивные сооружения, объекты сервиса, туризма – словом, всё то, что определяет комфорт и удобство современной жизни.Что ещё хотел бы отметить. Проекты мастер-планов рассчитаны на длительный срок, но уже сейчас важно понимать, как будут выглядеть города, скажем, к 2030 году, и шаг за шагом идти к намеченным целям.Важный вопрос – финансовое обеспечение. Напомню о решении, которое было принято в декабре прошлого года на Совете по национальным проектам. В текущем году мы выделяем регионам дополнительно 250 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов, и из них 100 миллиардов целевым образом пойдут на проекты именно в городах Дальнего Востока.Кроме того, у нас есть средства дальневосточной программы, включая механизм дальневосточной концессии, ресурсы национальных проектов, госпрограмм, возможности институтов развития. Вместе с тем до 2030 года может потребоваться дополнительное финансирование из федерального бюджета.Весь этот потенциал должен быть максимально консолидирован, работать на развитие экономики и повышение качества жизни дальневосточников. Повторю: вот наша базовая, главная цель, ключевой показатель эффективности и результативности применяемых мер.Фото: egov-buryatia.ru