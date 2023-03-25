В Бурятии обсудили изменения в законе об озере Байкал

24 марта на парламентских слушаниях в Госдуме РФ Алексей Цыденов выступил с докладом по вопросам правового регулирования центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Глава республики рассказал о том, что поправки в законопроект «Об охране озера Байкал», земельный и лесной кодексы позволят обеспечить должным образом лесовосстановление сгоревших лесов на берегах Байкала, ограничить распространение болезней и гибель лесов на берегах Байкала, снизить антропогенную нагрузку на озеро за счет создания туристической инфраструктуры и строительства очистных. А также обеспечит строительство безопасных дорог и селезащитных сооружений, социальную справедливость для населения, проживающего на берегах Байкала за счет установления границ населенных пунктов, оборота земель в границах населенных пунктов.

«Турпоток в Бурятию увеличивается. Но мы не можем предложить альтернативу «дикому» туризму. У нас нет организованных мест приёма туристов, нет правильной инфраструктуры для туризма, очистных сооружений, мест сбора и сортировки отходов, обустроенных маршрутов. Есть дикий туризм, который не приносит пользу Байкалу. Вместе с тем у нас есть проект развития природной территории в особой экономической зоне. В нём учтены природоохранные нормативы, антропогенные нагрузки с сохранением краснокнижных растений и так далее. Но для его реализации необходимы изменения в законодательстве», - отметил Алексей Цыденов.

Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов напомнил, что на сегодняшний день из-за сложности законодательной базы, люди, проживающие на Байкальской природной территории, даже столкнулись с трудностями захоронений погребения близких. Он отметил, что изменения в закон помогут «защитить Байкал, защитить лес, учесть интересы людей».







Фото: правительство Республики Бурятия