Политика и власть 05.04.2023 в 17:42

B Улан-Удэ назначен новый директор Комбината по благоустройству

Им стал главный инженер учреждения Александр Солдаткин
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Текст: Константин Воронов
B Улан-Удэ назначен новый директор Комбината по благоустройству
Александр Солдаткин назначен новым директором Комбината по благоустройству в Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии города, он работает в учреждении уже более 12 лет, с 2021 года занимал должность главного инженера.

Александр Солдаткин родился 6 августа 1988 года. В 2010 году окончил ВСГУТУ по специальности «технология машиностроения». Трудовую деятельность в комбинате начал в 2011 году с должности мастера погрузочно-разгрузочных работ. Затем его назначили мастером по уборке Октябрьского района, после чего перевели на должность мастера по уборке Советского района.

С 2016 по 2021 год Александр Солдаткин работал заместителем директора по уборке территорий Октябрьского района. На протяжении 6 лет он контролировал уборку улиц и содержание городских дорог в летний и зимний период. В 2021 году его назначили главным инженером Комбината по благоустройству.

«За период работы в комбинате Александр Викторович не раз сам убирал городские улицы и подсыпал дороги зимой. Поэтому работу учреждения он знает не понаслышке», - отметили в мэрии города.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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