B Улан-Удэ назначен новый директор Комбината по благоустройству

Александр Солдаткин назначен новым директором Комбината по благоустройству в Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии города, он работает в учреждении уже более 12 лет, с 2021 года занимал должность главного инженера.Александр Солдаткин родился 6 августа 1988 года. В 2010 году окончил ВСГУТУ по специальности «технология машиностроения». Трудовую деятельность в комбинате начал в 2011 году с должности мастера погрузочно-разгрузочных работ. Затем его назначили мастером по уборке Октябрьского района, после чего перевели на должность мастера по уборке Советского района.С 2016 по 2021 год Александр Солдаткин работал заместителем директора по уборке территорий Октябрьского района. На протяжении 6 лет он контролировал уборку улиц и содержание городских дорог в летний и зимний период. В 2021 году его назначили главным инженером Комбината по благоустройству.«За период работы в комбинате Александр Викторович не раз сам убирал городские улицы и подсыпал дороги зимой. Поэтому работу учреждения он знает не понаслышке», - отметили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ