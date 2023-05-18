В Улан-Удэ состоялась 42-я сессия Горсовета

17 мая в столице Бурятии состоялась 42 сессия Улан-Удэнского горсовета. Народные избранники рассмотрели отчет об исполнении бюджета города за 2022 год, внесли изменения в генеральный плана, а также присвоили звание почетных горожан директору 35 школы Людмиле Пахомовой и заслуженному мастеру спорта по футболу Александру Павлуцкому.Одним из главных вопросов, который рассмотрели на сессии депутаты стал отчёт об исполнении городского бюджета 2022 года. Всего за прошедший год в бюджет поступило более 21 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления составили 16 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы – пять млрд рублей.Плановые значения по доходам выполнены на 100,1%.Расходы составили 22 млрд рублей. Дефицит бюджета составил 486 млн рублей. Муниципальный долг Улан-Удэ по состоянию на 1 января 2023 года достиг 4,2 млрд рублей.Значительную долю финансов потратили на создание качественной и комфортной среды проживания–7,2 млрд рублей. Из них 3,9 млрд выделены на реконструкцию левобережных очистных сооружений. На строительство и реконструкции инженерных сетей центральной части из бюджета города потратили 996 млн рублей. На реконструкцию системы теплоснабжения посёлка Стеклозавод ушло 529,5 млн рублей.Текущие расходы составили 727 млн рублей. Это уборка территорий, содержание объектов благоустройства, кладбищ уличное освещение и т.д.Муниципальный транспорт профинансировали на 1,1 млрд рублей. МУП «Городские маршруты» дали 725 млн рублей: 517 млн ушли на оплату новых автобусов, 182 млн рублей – на субсидии перевозчику.МУП «Управление трамвая» пополнило свои доходы на 227 млн рублей: 20 млн ушло на ремонт аварийных участков трамвайных путей, остальное - на субсидирование затрат по перевозке населения.На программу обеспечения доступным жильём и развитие дорожной сети расходы составили 1,9 млрд рублей. Из них 810 млн направлены на ремонт дорог, а на переселение граждан из аварийного жилья ушел1 млрд рублей.- Приоритетами бюджетной политики города остаётся обеспечение деятельности социальной сферы, благоустройство, развитие инфраструктуры и транспорта, - отметила в своем выступлении председатель комитета по финансам администрации Улан-Удэ Татьяна Базякина.Председатель контрольно-счетной палаты Улан-Удэ Лариса Убеева сообщила депутатам о замечаниях к исполнению бюджета.Аудиторы Счетной палаты выявили, что по результатам анализа документов стратегического планирования в целом и муниципальных программ в частности наблюдается несогласованность показателей, единиц измерения и плановых значения мероприятий программ с идентичными показателями в документах стратегического планирования. Например, в стратегии СЭР показатели озеленения территории измеряются в количестве участков, а в муниципальной программе «Зеленый город» этот же показатель определен по площади озеленения в квадратных метрах. Также аудиторы отметили несогласованность плановых значений и показателей в стратегии СЭР и аналогичных показателей ряда муниципальных программ.- Все это увеличивает риски недостижения приоритетов и целей развития Улан-Удэ до 2035 года. Также мы видим рост долговой нагрузки на бюджет города, - подытожила Лариса Убеева.Председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев пояснил, что все проблемные моменты депутаты обсудили и разобрали.- Сегодня утром ко Дню депутата на все вопросы ответили, в письменном виде всё разъяснили. В прошлом году очень много работы было сделано, то что мы обсуждали ещё в 2022 году, - сказал Чимит Балжинимаев.Депутаты утвердили проект исполнения бюджета за 2022 год единогласно.Еще одним важным вопросом, который не остался без внимания депутатов, стало внесение изменений в генплан города и внесение изменений в Правила землепользования и застройки.Так, благодаря смене зоны земельного участка в 111-м мкр с зоны озеленённых территорий в зону транспортной инфраструктуры станет возможным размещать там некапитальные гаражи.Площадка под размещение гаражей расположена в пешей доступности от ближайших микрорайонов. Туда решили убрать гаражи из 113-го мкр, где благоустроили дворовую территорию.Также депутаты горсовета одобрили расширение производственной базы в посёлке Силикатном. На улице Забайкальская планируют расширить зону производственной базы площадью 1,6 га. Там находится бесхозный участок, который в дальнейшем можно будет выставить на торги под аренду. Для этого также было необходимо сменить статус территории.Ещё одно изменение коснулось Верхней Берёзовки. В районе Ипподрома шесть гектаров земли планируют отдать под 120 новых жилых участков. Зону сельскохозяйственного использования для этого поменяли на жилую зону.Кроме того, депутаты одобрили установление конкретных значений минимальных размеров земельных участков, на которых будут строиться самые различные объекты – начиная от детсадов, заканчивая гостиницами.- Для детсадов и школ принято решение не устанавливать минимальные и максимальные размеры земельного участка, допустимая высота объектов должна быть не более 20 метров, а минимальное озеленение не менее 25%, - сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ Михаил Мясищев.Для средних и высших учебных заведений решили также не устанавливать минимальный и максимальный размер земельного участка, допустимая высота зданий должны быть не более 27 метров, а максимальное количество этажей - восемь.Для магазинов, банков, страховых компаний – минимальный размер земельного участка решили сделать 800 кв.м., для заведений общепита, рынков, спортивных сооружений, гостиниц – 1500 кв.м., для поликлиник, больниц, организаций культурно-досуговой направленности и ритуальных услуг решили не устанавливать минимальный размер участка.- Также необходимо изменить вид территориальной зоны, pacпoлoжeнной нa ocтpoвe co cтopoны ycтья Лeвoгo бepeгa peки Удa с зоны рекреационного назначения Р-1 на зону Р-2 для размещения лодочной станции, - сообщил Михаил Мясищев.Помимо этого, изменится зона по ул. Домостроительная с зоны рекреационного назначения Р-2, с зоны инженерно-транспортной инфраструктуры на производственную зону. Там появится промпарк.Нa yл. Moкpoвa дoлжны пoдгoтoвить плoщaдкy для гapaжнoгo кooпepaтивa.- Этo пoкa eдиничный cлyчaй. Делается для того, чтoбы нe былo тaкoгo cкoплeния мaшин в нaшиx двopax, - отметил пpeдceдaтeль кoмитeтa по архитектуре Горсовета Bacилий Цыpeмпилoв.На 42-ой сессии депутаты также приняли решение присвоить звание почетных граждан Улан-Удэ двум достойным людям.Так, звания почётных граждан Улан-Удэ получили директор школы №35 Людмила Пахомова и футболист, тренер, призер Сурдолимпийских игр 2009 года Александр Павлуцкий.Звание почетного гражданина Людмиле Пахомовой присвоили за личный вклад в воспитание подрастающего поколения.С 2002 года Людмила Пахомова трудится директором школы №35. Пахомова имеет более 40 российских, республиканских, городских почётных грамот и дипломов за инновационную деятельность, реализацию педагогических идей по воспитанию и обучению учащихся. Награждена почётным знаком «Лучший директор школы - 2014» всероссийского конкурса. Общий стаж работы – 49 лет.- Хочу поддержать коллегу Людмилу Георгиевну. Огромный стаж работы. Яркий представитель комитета по социальной политике. Достойный человек, я думаю все будут за. Тем более сейчас идёт российский Год педагога и наставника, - высказался на сессии депутат Денис Гармаев.Александр Павлуцкий получил почётное звание за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта. Он мастер спорта международного класса по футзалу, заслуженный мастер спорта по футболу, серебряный призёр Сурдлимпийских игр 2009 года в городе Тайбэй, был вратарём сборной России. Сейчас на безвозмездной основе тренирует вратарей сборной Бурятии, спортивных школ Улан-Удэ. Общий стаж работы – 28 лет.Павлуцкий работает слесарем-электриком якорного цеха на ЛВРЗ.В рамках работы 42 сессии депутаты рассмотрели и другие пункты повестки.Фото: «Номер один»