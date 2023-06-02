Политика и власть 02.06.2023 в 15:17

Мэр Улан-Удэ обсудил с Генконсулом КНР в Иркутске вопросы сотрудничества

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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ обсудил с Генконсулом КНР в Иркутске вопросы сотрудничества
2 июня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел рабочую встречу с новым Генеральным консулом Китайской Народной Республики в городе Иркутске господином Ли Хай, для которого это первый визит в Бурятию после назначения. Китайская делегация прибыла в столицу региона по приглашению республиканских властей для участия в мероприятиях, приуроченных к 100-летию Бурятии.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и выразили заинтересованность в развитии дружеских и деловых контактов.

Мэр Улан-Удэ поприветствовал нового Генерального консула КНР, рассказал о городе и познакомил с общим положением зарубежного и межмуниципального сотрудничества нашего города.

- Улан-Удэ проводит активную работу по зарубежному и межмуниципальному сотрудничеству. Всего у города 16 зарубежных городов-побратимов из таких стран, как КНР, Монголия, Республика Корея, Япония, КНДР. Кроме того, укрепляются двусторонние связи с городами регионов России - Иркутском, Читой, Красноярском, Новосибирском, Владивостоком, Якутском и многими другими. В настоящее время городом установлены побратимские связи с семью городами Китайской Народной Республики - Маньчжурия, Хух-Хото, Хулунбуир, Эрлянь, Чанчунь, Ланьчжоу и Уланчаб, - рассказал Игорь Шутенков.

Генеральный консул Ли Хай, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за приглашение принять участие в праздничных мероприятиях и познакомиться с республикой и городом.

- Цель моей поездки – познакомиться с местным властями, которые отвечают за сотрудничество с Китаем. И еще - своими глазами увидеть вашу прекрасную республику и город. Мы совместными усилиями будем раскрывать новые возможности и потенциалы нашего межрегионального сотрудничества, - сказал Генконсул.

Господин Ли Хай также отметил, что укрепление, развитие российско-китайских отношений – это не только общее желание народов двух стран, это и общая тенденция развития наших отношений.

- Мы должны с вами совместно реализовывать те важнейшие договоренности, которые были достигнуты во время встреч глав наших государств. Мы готовы оказать содействие в налаживании новых контактов, каналов сотрудничества вашего города с китайскими провинциями по любому вопросу и в любой сфере, - сказал господин Ли Хай.

Игорь Шутенков также отметил необходимость восстановления воздушного сообщения между Улан-Удэ и Пекином, которое было прервано из-за пандемии. Генконсул поддержал главу города в этом вопросе.

Помимо этого, мэр Улан-Удэ рассказал гостю об одном их проектов мастер-плана города – студенческом образовательном кампусе.

- Мы начинаем в этом году проект - строим студенческий образовательный кампус, который будет ориентирован на Юго-Восточною Азию. В первую очередь – на Монголию, с ними уже подписывается соглашение, и ждем молодежь из Китая. Мы готовы обмениваться студентами, в том числе и учить на нашей территории. Если будет заинтересованность, то прошу с главой республики обсудить этот вопрос. Нам сюда нужны будут не только студенты, но и преподаватели мирового уровня, а у вас они есть, - отметил Игорь Шутенков.

Мэр отметил, что участие китайской делегации в праздничных мероприятиях позволит намного лучше познакомиться с регионом и его потенциалом.

- Возможность побывать в республике в такие дни обогатит ваши знания и опыт, и вам будет легче в вашей работе. Надеюсь, что мы укрепим все наши дружественные связи, - резюмировал Игорь Шутенков.

В завершении стороны встречи обменялись памятными подарками.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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