Улан-Удэ будет сотрудничать с Якутском

В Улан-Удэ на празднование 100-летнего юбилея Республики Бурятия прибыл глава Якутска Евгений Григорьев. В аэропорту его встретил заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Евгений Григорьев примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию образования Республики Бурятия, сообщает КГХ.

«У наших гостей насыщенная программа. 3 июня у Евгения Григорьева запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Улан-Удэ и Якутском, осмотр общественных и дворовых территорий, благоустроенных по нацпроекту «Жилье и городская среда» и по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке». В ходе осмотра планируем обсудить ряд вопросов, прежде всего это задачи благоустройства наших городов, развития современной жилищной инфраструктуры, улучшения качества коммунальных услуг, по работе с безнадзорными животными»,



– сказал Сергей Гашев.

