Депутаты Улан-Удэ организовали праздничный концерт
Сегодня на театральной площади напротив государственного русского драматического театра имени Н. А. Бестужева депутаты города Улан-Удэ организовали праздничный концерт (0+) для всех детей Октябрьского района и округа №17. Главным идейным вдохновителем праздничного шоу стал депутат Народного Хурала Иннокентий Вахрамеев.
Для подрастающего поколения были подготовлены музыкальные номера и выступления образцового хореографического коллектива «Золотой ключик». Ребята выступали в русских национальных костюмах, играли на старославянских инструментах и пели народные песни. К театру подошли все близлежащие школы, собралось более сотни детей. Также на праздник была приглашена депутат Горсовета Людмила Пахомова.
Также Людмила Пахомова отметила, что это не просто праздник созданный специально для детей, но и немного продолжение торжественного юбилея 100-летия нашей республики.
«Этот праздник проводится по инициативе депутата Народного Хурала Вахрамеева Иннокентия Иосифовича. Я приглашена сюда вместе с детьми, как коллега, как депутат Горсовета. Я знаю, что наши дети очень хорошо откликнулись на этот праздник. Думаю, что здесь будут и просто жители Октябрьского района с ребятишками, и с других близлежащих школ. Потому что сегодня школы еще продолжают работать. А хорошее настроение детям необходимо»,- сказала депутат Горсовета Людмила Пахомова.
«Я поздравляю всех наших детей и всегда говорю, что их праздник не только 1 июня, как День защиты детей. У наших детей должен быть праздник каждый день! Он и продолжается. Пусть они наберутся сил, чтобы прийти в школу отдохнувшими и повзрослевшими. Ведь что нужно нашей стране? Здоровое счастливое детство!»,- говорит Людмила Пахомова.
Нет ничего лучше детской улыбки. Пришедшая на концерт ребятня танцевала и веселилась. В воздухе звенел детский смех, а родители восторженно наблюдали за праздником.
Детям пожелали замечательно провести лето, а родителям положительных эмоций от их детей. По окончанию праздничного концерта, приуроченного ко Дню защиты детей, депутаты раздали всем присутствующим ребятишкам сладкие подарки в виде мороженого. Взрослые и дети остались в восторге от торжества.
«Сейчас Мир бушует. Но у нас есть единство. В нас ни в ком нет злобы. Чтобы ни происходило, я думаю, самое главное, что есть в наших людях, в Бурятии, это необыкновенная дружба. Дружба, взаимопомощь и родство. Искусственно такого не бывает, его просто так не создашь. Это у нас в крови, в уважении к своей земле, в корнях, в традициях. Я думаю, что наша республика может считаться показателем силы всей нашей страны»,- подытожила депутат.
Фото: Номер один