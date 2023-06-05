Депутаты Улан-Удэ организовали праздничный концерт

Сегодня на театральной площади напротив государственного русского драматического театра имени Н. А. Бестужева депутаты города Улан-Удэ организовали праздничный концерт (0+) для всех детей Октябрьского района и округа №17. Главным идейным вдохновителем праздничного шоу стал депутат Народного Хурала Иннокентий Вахрамеев.





Для подрастающего поколения были подготовлены музыкальные номера и выступления образцового хореографического коллектива «Золотой ключик». Ребята выступали в русских национальных костюмах, играли на старославянских инструментах и пели народные песни. К театру подошли все близлежащие школы, собралось более сотни детей. Также на праздник была приглашена депутат Горсовета Людмила Пахомова.

«Этот праздник проводится по инициативе депутата Народного Хурала Вахрамеева Иннокентия Иосифовича. Я приглашена сюда вместе с детьми, как коллега, как депутат Горсовета. Я знаю, что наши дети очень хорошо откликнулись на этот праздник. Думаю, что здесь будут и просто жители Октябрьского района с ребятишками, и с других близлежащих школ. Потому что сегодня школы еще продолжают работать. А хорошее настроение детям необходимо», - сказала депутат Горсовета Людмила Пахомова.

«Я поздравляю всех наших детей и всегда говорю, что их праздник не только 1 июня, как День защиты детей. У наших детей должен быть праздник каждый день! Он и продолжается. Пусть они наберутся сил, чтобы прийти в школу отдохнувшими и повзрослевшими. Ведь что нужно нашей стране? Здоровое счастливое детство!», - говорит Людмила Пахомова.

Нет ничего лучше детской улыбки. Пришедшая на концерт ребятня танцевала и веселилась. В воздухе звенел детский смех, а родители восторженно наблюдали за праздником.

Также Людмила Пахомова отметила, что это не просто праздник созданный специально для детей, но и немного продолжение торжественного юбилея 100-летия нашей республики.

«Сейчас Мир бушует. Но у нас есть единство. В нас ни в ком нет злобы. Чтобы ни происходило, я думаю, самое главное, что есть в наших людях, в Бурятии, это необыкновенная дружба. Дружба, взаимопомощь и родство. Искусственно такого не бывает, его просто так не создашь. Это у нас в крови, в уважении к своей земле, в корнях, в традициях. Я думаю, что наша республика может считаться показателем силы всей нашей страны», - подытожила депутат.

Детям пожелали замечательно провести лето, а родителям положительных эмоций от их детей. По окончанию праздничного концерта, приуроченного ко Дню защиты детей, депутаты раздали всем присутствующим ребятишкам сладкие подарки в виде мороженого. Взрослые и дети остались в восторге от торжества.



