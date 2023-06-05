Политика и власть 05.06.2023 в 17:49

Депутаты Улан-Удэ организовали праздничный концерт

Торжественное мероприятие было посвящено Дню защиты детей
A- A+
Текст: Номер один
Депутаты Улан-Удэ организовали праздничный концерт

Сегодня на театральной площади напротив государственного русского драматического театра имени Н. А. Бестужева депутаты города Улан-Удэ организовали праздничный концерт (0+) для всех детей Октябрьского района и округа №17. Главным идейным вдохновителем праздничного шоу стал депутат Народного Хурала Иннокентий Вахрамеев.


Для подрастающего поколения были подготовлены музыкальные номера и выступления образцового хореографического коллектива «Золотой ключик». Ребята выступали в русских национальных костюмах, играли на старославянских инструментах и пели народные песни. К театру подошли все близлежащие школы, собралось более сотни детей. Также на праздник была приглашена депутат Горсовета Людмила Пахомова.

«Этот праздник проводится по инициативе депутата Народного Хурала Вахрамеева Иннокентия Иосифовича. Я приглашена сюда вместе с детьми, как коллега, как депутат Горсовета. Я знаю, что наши дети очень хорошо откликнулись на этот праздник. Думаю, что здесь будут и просто жители Октябрьского района с ребятишками, и с других близлежащих школ. Потому что сегодня школы еще продолжают работать. А хорошее настроение детям необходимо»,

- сказала депутат Горсовета Людмила Пахомова.
Также Людмила Пахомова отметила, что это не просто праздник созданный специально для детей, но и немного продолжение торжественного юбилея 100-летия нашей республики.

«Я поздравляю всех наших детей и всегда говорю, что их праздник не только 1 июня, как День защиты детей. У наших детей должен быть праздник каждый день! Он и продолжается. Пусть они наберутся сил, чтобы прийти в школу отдохнувшими и повзрослевшими. Ведь что нужно нашей стране? Здоровое счастливое детство!»,

- говорит Людмила Пахомова. 


Нет ничего лучше детской улыбки. Пришедшая на концерт ребятня танцевала и веселилась. В воздухе звенел детский смех, а родители восторженно наблюдали за праздником. 

«Сейчас Мир бушует. Но у нас есть единство. В нас ни в ком нет злобы. Чтобы ни происходило, я думаю, самое главное, что есть в наших людях, в Бурятии, это необыкновенная дружба. Дружба, взаимопомощь и родство. Искусственно такого не бывает, его просто так не создашь. Это у нас в крови, в уважении к своей земле, в корнях, в традициях. Я думаю, что наша республика может считаться показателем силы всей нашей страны»,

- подытожила депутат.
Детям пожелали замечательно провести лето, а родителям положительных эмоций от их детей. По окончанию праздничного концерта, приуроченного ко Дню защиты детей, депутаты раздали всем присутствующим ребятишкам сладкие подарки в виде мороженого. Взрослые и дети остались в восторге от торжества.



Фото: Номер один


Теги
концерт день защиты детей депутаты улан-удэ

Все новости

В Бурятии инвалид-колясочник нанес 11 ударов ножом обидчику своей сестры
05.06.2023 в 17:55
В Бурятии собственник судна незаконно причаливал в Усть-Баргузине
05.06.2023 в 17:54
Депутаты Улан-Удэ организовали праздничный концерт
05.06.2023 в 17:49
Две женщины пострадали в крупном ДТП в Улан-Удэ
05.06.2023 в 17:44
Половина головы титановая
05.06.2023 в 17:38
В Улан-Удэ вновь продлили запрет на посещение лесов
05.06.2023 в 17:22
Жительница Бурятии едва не убила мужа из-за найденной женской кофты
05.06.2023 в 17:17
«Путинский» тренажер на У-УАЗ начал принимать пилотов
05.06.2023 в 17:04
В Улан-Удэ высадили сосны в честь участников специальной военной операции
05.06.2023 в 16:25
В Бурятию придет жаркая погода
05.06.2023 в 16:13
ЗУРХАЙ
с 31 мая по 6 июня

Читайте также
Папа Римский Франциск посетит Монголию
Государственный визит состоится с 31 августа по 4 сентября
05.06.2023 в 15:05
Владимиру Павлову вручили юбилейную медаль Верховного Хурала Республики Тыва
Награда посвящена 100-летию тувинского парламентаризма
03.06.2023 в 19:21
Глава Старобешевского района ДНР приехал в Бурятию
Николай Михайлов встретился в Алексеем Цыденовым, чтобы обсудить восстановление Донбасса
03.06.2023 в 11:04
Улан-Удэ будет сотрудничать с Якутском
На юбилей Бурятии прибыл глава города Евгений Григорьев
02.06.2023 в 16:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru