В Бурятию прибыл Михаил Мишустин

Сегодня в Бурятию с рабочим визитом прибыл премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, высокопоставленный чиновник уже приехал на ЛВРЗ, где директор завода Сергей Заборских рассказывает ему о предприятии.В программе визита Михаила Мишустина также стоит посещение авиазавода в Улан-Удэ. В ходе поездки премьер-министр обсудит с республиканскими чиновниками развитие флагманов промышленности Бурятии, развитие единой дальневосточной авиакомпании и строительство нового терминала аэропорта «Байкал».Фото: пресс-служба правительства Бурятии