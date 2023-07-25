Политика и власть 25.07.2023 в 11:49

В Бурятию прибыл Михаил Мишустин

Сейчас премьер-министр осматривает ЛВРЗ
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Текст: Константин Воронов
В Бурятию прибыл Михаил Мишустин
Сегодня в Бурятию с рабочим визитом прибыл премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, высокопоставленный чиновник уже приехал на ЛВРЗ, где директор завода Сергей Заборских рассказывает ему о предприятии.

В программе визита Михаила Мишустина также стоит посещение авиазавода в Улан-Удэ. В ходе поездки премьер-министр обсудит с республиканскими чиновниками развитие флагманов промышленности Бурятии, развитие единой дальневосточной авиакомпании и строительство нового терминала аэропорта «Байкал».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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