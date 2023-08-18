Кандидат в депутаты от «Единой России» в Бурятии приехал в отпуск из зоны СВО

- Это какое-то непонятное ощущение. Здесь специальной военной операциинет, люди живут по-другому. Вчера ночью не спал – здесь очень тихо, это настораживает, не могу уснуть. Плохая привычка сформировалась, мы уже долго очень там были – 9-й месяц пошёл «за ленточкой», видимо, сказывается. Мы же там с 1 декабря, - рассказывает он. - А так, впечатления от того, что в отпуске – всё равно пребываешь в какой-то эйфории. Долго к этому стремились, но отпуска что-то никак не получалось. Сейчас вот прямо то ли радость, то ли какое-то успокоение, непонятные какие-то внутренние чувства. На родине сейчас, конечно, много всего интересного, нового. Семью давно не видел, детей, такое вот счастье.





Изготовитель: ООО «Номер один». ИНН 0323391880. Юридический адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7, офис 3.

Заказчик: избирательное объединение «Бурятское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 1 экз. Дата выпуска 17.08.2023. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Бурятское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Вячеслав Дондоков – главный врач улан-удэнской БСМП, кандидат первой пятерки республиканского списка «Единой России» на выборах в Народный Хурал. Он ушел добровольцем в зону СВО еще осенью прошлого года.Как он сам говорил в интервью «Байкал-Daily», последней каплей в пользу решения пойти на СВО стала гибель его друга, командира танкового батальона, с которым они когда-то начинали служить лейтенантами.За время нахождения на СВО Вячеслав Дондоков успел отличиться и в июне этого года его наградили Орденом Мужества. Награждение произошло неожиданно, во время построения, когда начальник медслужбы округа приехал поздравить их с днём медицинского работника.Впервые за 9 месяцев Вячеслав Дондоков приехал обратно в Бурятию – в отпуск. Как он признался в интервью, чувства от возвращения объяснить довольно трудно:По словам врача, он не разделяет позицию тех, кто призывает отменить развлекательные мероприятия под лозунгом «всё для СВО!».- Это абсолютно не нужно. Жизнь должна продолжаться дальше. Кто выбрал для себя путь быть там – они делают это для того, чтобы здесь люди жили мирно, дети радовались, праздники какие-то проходили, люди занимались своими делами, спокойно ходили на работу. Вообще, я с ребятами общался, кто в отпуск ездил – надо довольно длительный промежуток побыть здесь - «на гражданке», дома где-то, с семьёй, чтобы начать забывать это всё, чтобы нервная система успокаивалась, перестраивалась на новый лад. А так, когда на две недели приезжаешь – тебя не отпускает.Отпуск Вячеслав Дондоков посвящает в первую очередь семье. А также – навестить родную БСМП.- Обязательно надо сходить пообщаться с коллегами на работу, там очень ждут. И я тоже соскучился, обязательно все отделения хочу обойти. С первых минут погрузился в партийную жизнь «Единой России» - предвыборная кампания идет. По дому хозяйствовать надо – где-то кран прохудился, где-то вода бежит, крыша протекла. Ну и – как без этого – обязательно надо съездить на Байкал. Рыбалка - было бы идеально. Я рыбак и охотник, эти хобби обожаю с детства, всё у меня есть. Подводная охота, и на спиннинге люблю, и по речкам. Если будет время, обязательно постараюсь, но очень мало – две недели.Уже 29 августа кандидат от «Единой России» должен быть в Москве, и оттуда – автобусом в ночь, за «ленточку».Вячеслав Дондоков поддерживает тех, кто добровольно отправился на СВО и с теплотой говорит о помощи жителей Бурятии.- Я уважаю таких людей, мне кажется, это одна из лучших частей нашего общества – которые идут добровольно защищать свою родину, - сказал он. - И хочется отдельно сказать про поддержку нашими земляками. Вся наша страна, много неравнодушных людей, которые помогают. Начиная от белья, заканчивая медикаментами, оборудованием, антидроновыми ружьями, машины присылают. Это всё очень нужно. Гуманитарная помощь, которая идёт прицельно нашим подразделениям от земляков – это, конечно, дорогого стоит, без этого было бы очень сложно там обходиться.Вместе с Вячеславом Дондоковым первую пятерку республиканского списка «Единой России» на выборах в Хурал составляют Герой Труда, экс-директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых, председатель Общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых, руководитель «Боевого братства» в Бурятии, участник боевых действий Жамбал-ЖамсоЖанаев. А возглавляет список секретарь бурятского отделения «Единой России» Алексей Цыденов.