Глава Бурятии: «Из моей пятёрки в Хурал пройдут все»

Из «первой пятёрки» партсписка «Единой России», возглавляемой главой Бурятии Алексеем Цыденовым, в Народный Хурал республики должны пройти все, кроме него самого. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста, когда комментировал предварительные итоги выборов, состоявшихся 10 сентября.- Кроме меня – все, - лаконично ответил глава Бурятии.Что касается спикера в новом составе Народного Хурала, глава республики ответил, что этот вопрос ещё будет определяться на партийной конференции. При этом политобозреватели наиболее вероятным претендентом видят бывшего зампреда правительства Петра Мордовского. Алексей Цыденов также выразил уверенность, что Петр Мордовской пройдёт в Народный Хурал «с большой вероятностью», и сообщил, что на его преемника рассматриваются «два лидирующих кандидата». Что касается процента явки в 34,73%, глава Бурятии охарактеризовал её как среднюю.- Явка могла бы быть лучше, но в целом, она отражает позицию жителей. Те, кто не пришёл – значит, их всё устраивает. Но в первую очередь хочу сказать спасибо тем, кто пришёл, - заявил Алексей Цыденов.Глава Бурятии также выразил благодарность Избиркому Бурятии, Общественной палате РБ и корпусу наблюдателей, находящихся на избирательных участках. Он также отметил, что на этих выборах было очень немного спорных ситуаций, и они быстро разрешались, большая часть сигналов о нарушениях не подтвердилась. И отдельно он поблагодарил жителей республики.- Главное, что люди шли и делали свой выбор. Люди осознанно проявляли свою позицию с тем, как дальше видят своё развитие – с кем идти, кому они доверяют. И я хотел бы сказать всем землякам, кто пришёл, проголосовал: большое вам спасибо, что вы проявили свою активную жизненную позицию, - заявил Алексей Цыденов.