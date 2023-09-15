Политика и власть 15.09.2023 в 17:53

В Бурятии Северобайкальск лишился горсовета

Депутаты заявили о самороспуске
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии Северобайкальск лишился горсовета

В Северобайкальске распущен городской Совет депутатов. Новость сообщили в группе «Северобайкальск-инфо 24/7». Решение приняли сегодня, 15 сентября, на внеочередной сессии Совета депутатов.

На собрании обсудили два вопроса: досрочное прекращение полномочий депутата Андрея Невьянцева в связи с избранием в Народный Хурал, а также признание полномочий городского Совета прекращёнными в связи с самороспуском

«Представительного органа власти в Северобайкальске не будет до очередных выборов. Дату внеочередных выборов определит Территориальная избирательная комиссия Северобайкальска», 

- сообщили в группе.

 Фото: "Северобайкальск-инфо 24/7"

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