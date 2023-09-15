В Бурятии Северобайкальск лишился горсовета

В Северобайкальске распущен городской Совет депутатов. Новость сообщили в группе «Северобайкальск-инфо 24/7». Решение приняли сегодня, 15 сентября, на внеочередной сессии Совета депутатов.

На собрании обсудили два вопроса: досрочное прекращение полномочий депутата Андрея Невьянцева в связи с избранием в Народный Хурал, а также признание полномочий городского Совета прекращёнными в связи с самороспуском

«Представительного органа власти в Северобайкальске не будет до очередных выборов. Дату внеочередных выборов определит Территориальная избирательная комиссия Северобайкальска»,

- сообщили в группе.



Фото: "Северобайкальск-инфо 24/7"