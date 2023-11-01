Держим курс на Восток

На встрече также подняли вопрос, который касается туристической отрасли. Недавно монгольское правительство поставило задачу – пропускать более чем 250 тыс. туристов. Как отметил Алексей Цыденов, Бурятия, как приграничный регион, заинтересована и в этом.

- Для нас, для Бурятии, Монголия вообще стратегическое направление. И сегодня уже пункт пропуска Кяхта работает в круглосуточном режиме для пропуска пассажиров. У нас, в Улан-Удэ, для авиационного сообщения сегодня рассматривается новый рейс «Улан-Батор – Улан-Удэ – Санья – Пхукет», в маршруте задействованы Россия, Монголия и Китай. Сегодня развивается туристическая инфраструктура, в том числе туристическая инфраструктура на Байкале. Мы видим большие перспективы туристического потока в обе стороны: из Монголии, из России в Монголию. Также видим перспективным направление «Байкал - Хубсугул» через пункт «Монды - Ханх». И сегодня уже заключено соглашение между Россией и Монголией, которое дает статус пункту пропуска «Монды - Ханх» многостороннего не только для граждан стран России и Монголии, но и для граждан третьих стран. Этот статус заработает после реконструкции пункта пропуска, реконструкция с российской стороны уже в плане предусмотрена. Так что мы видим в общем и целом развитие туристического сообщения, – отметил Алексей Цыденов.





На минувшей неделе Алексей Цыденов побывал с рабочей поездкой в Монголии. В соседнем государстве проходят Дни монгольско-российской дружбы. Глава Бурятии поучаствовал во множестве мероприятий, в том числе в 25-м заседании Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Помимо этого, он провел ряд встреч по различным направлениям.Пожалуй, главной целью визита стало заседание Межправительственной российско-монгольской комиссии. Оно проходило в Улан-Баторе. Там Алексей Цыденов выступил с докладом о наращивании сотрудничества между субъектами России и Монголии. Глава лично встретился с губернаторами Селенгинского и Центрального аймаков, а также с министром Монголии, председателем Национального комитета по возрождению пунктов пропуска господином Б. Тулгой, представителями Россотрудничества, Национальной торгово-промышленной палаты Монголии, бизнес-сообществом России и Монголии.Как подчеркнул Алексей Цыденов, на сегодня все встречи между Россией и соседней страной проходят непосредственно с участием нашей республики.«У нас протяженность границы между Бурятией и Монголией - больше тысячи километров. Любое взаимодействие ведется через нас. Поэтому в развитие инфраструктуры, в развитие пунктов пропуска - в это мы непосредственно включены, как и в развитие отношений в части сельхозпродукции. То, что сейчас идет переориентация на Восток, в любом случае все идет через нас. Образовательные программы, которые мы сегодня реализуем, даем учиться бесплатно на учителя русского языка гражданам Монголии - это делаем за свой счет, что тоже вклад в развитие наших взаимоотношений. Эти культурные обмены, которые мы сегодня производим, тоже продолжение добрососедских отношений с Монголией. Бурятия вовлечена во все процессы: экономические, социальные, инфраструктурные. Решения какие-то у комиссии будут, они будут реализовываться при участии Бурятии», - рассказал Алексей Цыденов.Кроме того, в рамках поездки глава Бурятии совместно с зампредом правительства Российской Федерации Викторией Абрамченко посетили фабрику «Гоби». С этим предприятием появились договоренности.- В первую очередь это возможность взаимной торговли. У нас в республике тоже есть свое производство - Байкальский текстильный комбинат, в принципе, похожее производство. Полный цикл: из пряжи делают нити, из нити непосредственно полотно, ткани, в итоге производят готовую продукцию. Здесь есть что посмотреть, единственное, мы с кашемиром не работаем, поэтому здесь прямой конкуренции нет и мы можем развивать сотрудничество, более активно продвигать. Здесь вопрос логистики, а логистика опять же пойдет через Республику Бурятия. У нас сейчас инвесторы в Кяхте, Наушках будут строить логистические мощности, и их задействуем. Сотрудничество у нас в любом случае объективное и перспективное, – отметил глава.В целом заседание Межправительственной комиссии прошло весьма продуктивно.- На полях работы комиссии был обсужден целый ряд вопросов: вопрос пункта пропуска в Кяхту «Алтан-Булаг», «Монды-Ханх» и перспективы других пунктов пропуска, которые находятся на территории Республики Бурятия. Вопросы инвестиционного развития. Уже сейчас из Бурятии вкладываются средства в развитие особой экономической зоны «Алтан-Булаг», сегодня там уже построены производственные помещения для переработки масленичных культур и производства масла, которое будет поставляться в том числе и в третьи страны, и это уже будет массовое производство в Монголии, - резюмировал Алексей Цыденов.Дополнительно обсудили вопросы поставки товаров лесопереработки, той, что делается в Республике Бурятия, а также поставки определенных видов сельхозпродукции из Монголии в Россию, в том числе в Бурятию. Есть договоренности на уровне руководства о беспошлинной поставке определенных видов сельхозпродукции. Уже в ближайшее время поставки из Монголии в Россию начнутся. В этом будут задействованы и бурятские предприятия.В Монголии в Дни российско-монгольской дружбы прошли три концерта: в городе Зуунмод Центрального аймака, в столице Монголии - Улан-Баторе, а также в третьем по величине городе – в Дархане.- Из Бурятии приехали 170 человек творческой и технической делегации: театр «Байкал», солисты театра оперы и балета, эстрадные певцы, цирковая школа и цирк Бурятии, театр «Забава», ансамбль «Судьбинушка», театр «Угол зрения», ансамбль «Булжамуур», а также на сцене блистала Галина Шойдагбаева, народная артистка СССР. Все они приехали для того, чтобы поучаствовать в 63 днях дружбы между Россией и Монголией, – отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Так, в концерте города Зуунмод приняли участие бурятские артисты. В образе красавицы Ангары предстала прима бурятского балета, народная артистка Бурятии Лия Балданова вместе с народным артистом Булытом Раднаевым. Перед монгольскими зрителями показал свои таланты Хоринский театр «Байкал», с сольным концертом выступила Бадма-Ханда Аюшеева, а также приняли участие другие коллективы.Зрители не остались равнодушными. Член Великого Государственного Хурала Монголии Зандаахуугийн Энхболд поблагодарил бурятскую сторону за дружеский жест. Он отметил, что проходящие Дни российско-монгольской дружбы и сотрудничества в очередной раз подтверждают желание двух братских народов дружить, сотрудничать и развивать крепкие дружеские узы, которые связывают нас издревле.- Я хочу высказать искреннюю благодарность российской стороне. В эти дни проходят культурные мероприятия. Очень знаменательно, что в этом году они проходят в рамках 63-летней годовщины монгольско-российской дружбы, которая традиционно отмечается ежегодно осенью. А также праздник проходит в рамках встречи Межправительственной комиссии - правительства Монголии и правительства России. Я рад от себя приветствовать здесь всех культурных деятелей, - сказал господин Энхболд.Кроме того, большой концерт «Найрамдал», что в переводе на русский язык означает «Дружба», прошел в столице Монголии Улан-Баторе, на главной сцене во дворце культуры «СоёлынТөвӨргөө». Он собрал аншлаг - пришло свыше 1300 зрителей. При этом желающих посетить концерт было больше, чем вмещал зал. Публика горячо встретила артистов бурными овациями.- Я очень люблю искусство и, когда я узнала, что пройдет концерт к 100-летию Республики Бурятия, специально сюда пришла. Очень красивый концерт, который отражает национальные особенности классических произведений. Мне понравилось, что в концертной программе монгольские артисты выступали вместе с бурятскими певцами и танцорами, – поделилась своими впечатлениями монгольская зрительница Оюунсайхан.Затем повтор концерта состоялся на следующий день в городе Дархан на сцене театра «Молодость». Его провели по личной просьбе министра финансов Монголии г-на Жавхлана Болда. Концертный зал на 600 зрителей был переполнен.- Название говорит само за себя – «Дружба». Поскольку мы дружим, дружим не на словах, а на делах, показываем всю красоту нашей культуры, разнообразную, глубокую, красивую, которая вызывает гордость, – прокомментировал Алексей Цыденов.Фото: Пресс-служба правительства Бурятии