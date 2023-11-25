В Улан-Удэ прошел чемпионат по стрельбе из лука

25 ноября на республиканском лукодроме состоялся чемпионат Бурятии по стрельбе из традиционного бурятского лука. Участие в торжественном открытии долгожданного события принял председатель Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям, депутат Народного Хурала Виталий Лыгденов.

Стрельба из традиционного бурятского лука является не просто популярным видом спорта в Бурятии, но и исторически важной частью культуры нашего региона. Лучники очень активно популяризируют ее в районах республики - Заиграевском, Мухоршибирском, Кяхтинском, Закаменском, Джидинском, Окинском, Тункинском. Только в Улан-Удэ насчитывается более 30 тренеров.





На этот раз каноничные состязания прошли в рамках расширенных категорий. Сразу в четырех для мужчин - до 45, до 55, до 65 и свыше 65 лет. И в двух для женщин. Не оставили без внимания и ветеранов. Они также производили стрельбу по сурам в два круга на дистанции 30-45 метров по 8 выстрелов в возрастной категории 75-77 лет.

«Сегодня было важное для всех нас событие - «Первенство Республики Бурятия по стрельбе из традиционного бурятского лука по сурам». Это не просто национальный вид спорта - это культура. Есть определенное понятие «бурятский лук». В нем совершенно другой изгиб, нежели у спортивного. Поэтому данная стрельба и вид спорта, которым занимались наши деды и прадеды, часть бурятских традиций. Народный Хурал считает, что безумно важно продолжать развивать этот спорт и всячески его популяризировать. Поскольку это обычаи нашего народа, которые необходимо передавать молодому поколению», - сказал председатель Комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Виталий Лыгденов.

Народный Хурал пообещал оказать всяческое содействие в развитии стрельбы из традиционного бурятского лука с помощью нормативно-правовых актов. Чтобы поддержать известность и совершенствование данного вида спорта.

«Особые слова благодарности хочется выразить оргкомитету по проведению соревнований. Желаю президенту «Федерации стрельбы из традиционного лука» дальнейшей популяризации данного спорта. Каждый вносит большой вклад в развитие нашей культуры, традиций и обычаев бурятского народа. Наша сила в единстве!», - подытожил депутат Народного Хурала Виталий Лыгденов.

Этим утром на стрельбище республиканского лукодрома встретились 13 команд из более чем 120 спортсменов. Каждый из которых был в традиционном бурятском костюме, олицетворяющем принадлежность к определенному району республики. Также важными участниками стали гости из Иркутской области и Забайкальского края.В этом году «Федерация стрельбы из традиционного лука» действительно провела целый ряд спортивных мероприятий. Стоит отметить, что на предстоящем в 2024 году Сурхарбане лучники смогут проявить себя сразу в двух категориях. Так как соревновательная стрельба будет производиться как из бурятского лака, так и из монгольского.





Фото: пресс-служба Народного Хурала