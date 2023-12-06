Приоритет – улучшение качества жизни людей

Дальнейшие годы, вплоть до 1990-х, историк характеризует как кризисные, в том числе в идеологии и в сфере государственного строительства. Чем это закончилось, всем прекрасно известно. Тем не менее и в те времена работа в Управлении делами кипела. Вот что рассказывает о тех временах Валерий Гулгонов, который руководил этим органом в 1994-1997 и 2000-2002 годах.





Николай Антонов, руководивший администрацией в 2007 году, попал как раз в переходный период: тогда с поста президента Бурятии уходил Леонид Потапов, а на его место пришел Вячеслав Наговицын.





Сразу после Николая Антонова был назначен Петр Носков, который проработал в должности руководителя администрации главы и правительства с 2008 по 2017 год.





С 2017 по 2023 год администрацией главы и правительства Бурятии руководил Баир Цыренов. Его работа пришлась на весь первый срок Алексея Цыденова. А также на события, из-за которых пришлось пересматривать схемы работы всей структуры органов власти.





Буквально в этом году руководителем администрации главы и правительства Бурятии был назначен Алдар Гулгенов. Однако новичком его в своем деле назвать нельзя.





В 1923 году в республике появился орган, который назывался Управление Делами Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР. Сегодня он носит другое название – Администрация Главы и Правительства Бурятии. Вот уже сотню лет его сотрудники стоят на страже интересов жителей республики и обеспечивают бесперебойную работу механизма власти в регионе.Как пишет доктор исторических наук Александр Елаев, отправной точкой в истории создания Управления делами администрации стали решения I съезда Советов, состоявшегося 9 декабря 1923 года в столице Бурятии - городе Верхнеудинске.Именно этот съезд законодательно закрепил образование Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики. На нем же был избран Центральный Исполнительный Комитет – верховный орган государственной власти, Президиум ЦИК – высший законодательный, исполнительный и распорядительный орган республики. ЦИК сформировал Совет Народных Комиссаров БМАССР – высший орган государственного управления республики.В первую десятилетку в Управлении делами работал небольшой аппарат – 27 человек. Именно они обеспечивали работу всех ключевых органов власти республики. Далее был период 1930-х годов, который по праву считается одним из самых сложных в истории республики. Например, в 1937 году с разделом Бурят-Монгольской АССР было репрессировано все руководство республики.«1930–1950-е годы в истории Управления делами СНК БМАССР связаны с национально-государственным, хозяйственно-экономическим и национально-культурным строительством, участием республики в Великой Отечественной войне и усилением в послевоенные годы централизации госуправления и унификации форм национальной государственности», - пишет Александр Елаев.В 1950 годы партийно-государственный аппарат вновь подвергся реорганизации, произошли объединения министерств и ведомств, сокращения в аппаратах. В середине 1950-х годов произошел начатый еще Сталиным окончательный отказ ВКП(б)-КПСС и СССР от курса на мировую революцию, ив этой связи в июле 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Бурят-Монгольская АССР была переименована в Бурятскую АССР.- Тогда областной комитет партии решал политические и кадровые вопросы. А вся исполнительно-распорядительная работа в республике по социально-экономическому развитию в целом, а также и культура, и просвещение лежали на плечах правительства. И тогда Управление делами обеспечивало всю работу правительства: самого центрального аппарата, Верховного Совета.В то время коммуникации и возможности передачи информации были совершено другими. Не было ни компьютеров, ни смартфонов, ни Интернета.- Вопросы подготовки материалов, нормативных актов, обращений граждан, вся внутренняя работа, юридические вопросы, лингвистическая и правовая экспертизы, переводческая служба были в моем ведении. Мы работали не обладая сегодняшними коммуникационными технологиями, возможностями передачи информации. Часто бывало, что все делалось вручную, зачастую писали документы от руки. Потом это все считывалось, референты печатали. При этом мера ответственности была колоссальная, а контроль двойной - служебный и партийный, - рассказывает Валерий Гулгонов.Как и сейчас, в то время главным приоритетом работы было улучшение качества жизни населения. А одним из главных документов являлась социально-экономическая программа развития республики.- Вся жизнедеятельность касается исполнительных органов власти. Например, как представитель исполнительной власти, я долгое время занимался вопросами охраны природы. И могу сказать, что все вопросы, которые обращены на благополучное развитие нашей республики, взаимосвязаны и важны, будь то охрана природы, культура или промышленность, – уверен Валерий Гулгонов.В нулевые годы, как пишет Александр Елаев, произошли кардинальные изменения в федеративном устройстве и федеративных отношениях, которые привели к усилению институтов федерального контроля.- Период работы с первым президентом был напряженным, хотя работа всегда была напряженной. При Леониде Васильевиче была строгая дисциплина. Он сам был дисциплинированным, трудоголик и требовал этого же от всех, невзирая ни на что. Коллектив был сплоченный.- Во времена работы Леонида Васильевича Потапова администрация президента Бурятии представляла больше хозяйственный орган по обеспечению деятельности президента и правительства: помещение, транспорт и другое. Сейчас же необходимо иметь структуру, которая могла бы полностью заменить тот функционал, который прежде был у партии и отвечал структурно российской модели управления, - рассказывает Петр Носков.Поэтому во второй половине нулевых годов было введено семь основных направлений работы. Это кадровая политика, развитие гражданского общества (здесь же - межнациональное и межконфессиональное согласие), территориальное развитие. Также аналитическое сопровождение работы главы и правительства, развитие информационных технологий, юридическое и контрольное сопровождение, хозяйственное управление.- Девять лет работы показали, что структура была выстроена правильно. Она позволяла видеть, корректировать и управлять основными процессами, происходящими в обществе. Помимо этих основных направлений администрация вела крупные республиканские проекты. Мы построили республиканскую систему МФЦ (Мои документы), без которой сегодня уже и не мыслится другое администрирование. Первыми в России мы запустили в жизнь ТОСовское движение, которое работает и сегодня. Построили Дом дружбы народов, и национальные общины получили возможность иметь юридический адрес, собираться для решения многих задач. Организовали Фестиваль казачьей культуры, который идет до сих пор под патронажем администрации. Разработали и утвердили Республиканскую программу помощи восстановления религиозных сооружений, благодаря которой верующие люди имеют возможность посещать храмы, - перечисляет Петр Носков.На тот же период пришлось немало крупных визитов первых лиц страны и зарубежья. Владимир Путин приезжал в республику в 2013 и 2017 годах, Дмитрий Медведев – в 2009, 2011 и 2016 годах. А в 2011 году в Бурятию приехал лидер Северной Кореи Ким Чен Ир.- Мои коллеги могут подтвердить, какой колоссальной работы и ответственности требовала каждая такая встреча. Все эти мероприятия проведены безупречно по оценке руководства администрации президента России, - рассказывает Петр Носков. - Администрация работала как слаженный единый механизм, потому что работали лучшие руководители и специалисты республики. Несомненно, кадровое направление - одно из главных. Хотелось бы, чтобы при отборе первых лиц на министерские кресла оставалась практика подготовки их через районы республики в качестве глав или первых заместителей. Работа в районе дает возможность человеку научиться общению с людьми, понять, чем они живут, какие проблемы решают.- Первое - глобальный COVID, который накрыл планету, соответственно, страну и республику. В связи с этим пришлось принимать различные организационные меры в деятельности органов исполнительной власти, в деятельности администрации. Второе – началась специальная военная операция. Это события, которых никто никогда не предполагал и которых в этом веке не было. Они наложили свой отпечаток. Помимо этого, надо сказать, вся экономика и мировоззрение находятся в процессе глобальной перестройки. И с чем это связано? Это связано, конечно, с цифровым развитием, с развитием медиа, сетей. Это тоже существенно отличает этот период работы от остальных, - рассказывает Баир Цыренов.По его словам, одна из самых важных задач в сфере внутренней политики - это сохранение единства и спокойствия в обществе.- Я думаю, что с этим мы справились. И это во многом связано с тем, что у нас были такие периоды – ковид, СВО, которые побудили общество сплотиться, и активизировались такие формы, как волонтерство. Это тоже была одна из задач - способствовать развитию волонтерства и гражданских инициатив в целом. И это у нас тоже получилось. Также у нас есть движение - территориальное общественное самоуправление, которое является одним из лучших в стране. Здесь нам тоже удалось кое-что сделать, но самое главное - это была инициатива снизу.- Я, можно сказать, вырос в этом коллективе, поэтому уже знал всю работу изнутри. В целом работа администрации выстроена, слажена. Каждый профессионал своего дела, каждый находится на своем месте. Все работают на совесть, в какой-то мере все фанаты своего дела, потому что заработная плата у наших государственных служащих при той же нагрузке уступает зарплатам тех же федеральных госслужащих и служащих в коммерческом секторе экономики. Нагрузка в последние годы возросла. Думаю, наши граждане видят положительные изменения в республике. Поэтому кардинальных перестроек в работе администрации мы не планируем, а лишь только усовершенствование некоторых конкретных моментов, которые продиктованы временем и современными условиями, - рассказывает руководитель администрации.В ближайшее время, по его словам, продолжится большая работа по цифровизации всех процессов.- Здесь прежде всегонеобходимо тщательно проанализировать, каким образом мы можем эффективно это внедрять. На сегодняшний день у нас есть совместный проект Комитета цифрового развития АГиП и Минздрава Бурятии, который занял на федеральном уровне третье призовое место. Мы сейчас сосредоточились на выявлении типовых проблем, которые могли бы закрывать за счет типовых вариантов решений.Продолжится поддержка общественных инициатив, таких как ТОСы.- Мы планируем повысить качество работы этих организаций и простимулировать увеличение количества активных институтов гражданского общества, - говорит Алдар Гулгенов.В целом же, если оценивать всю историю администрации главы и правительства Бурятии, то меняются лишь методы работы, но суть, основа остается неизменной.- На протяжении 100 лет администрация выполняет одну и ту же ответственную работу, - говорит Валерий Гулгонов. - Сейчас мы находимся в сложной обстановке, в обстановке специальной военной операции, и администрация главы и правительства, по сути, является генеральным штабом, который руководит жизнью, деятельностью всех организаций, предприятий, муниципальных образований нашей республики. Это титаническая ответственность. Традиции, которые были заложены в 40-х, 80-х, 00-х годах, продолжаются и сейчас.Фото: «Номер один», КИП АГиП РБ