В Бурятии у 59-летнего сельского жителя конфисковали личный автомобиль

Прокуратура Курумканского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя с. Барагхан. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Судом установлено, что в декабре 2022 года после остановки автомобиля сотрудниками ГИБДД мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что был привлечен к административной ответственности и лишен права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Однако в августе 2023 года он употребил алкогольные напитки и поехал на автозаправочную станцию, где и был задержан.

Баргузинский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил его к 280 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Автомобиль Toyota Corolla Touring, на котором совершено преступление, обращен в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.