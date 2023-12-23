Политика и власть 23.12.2023 в 14:10

В Улан-Удэ на округе №20 прошел баскетбольный турнир

Соревнования среди школьников организовал депутат горсовета
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Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ на округе №20 прошел баскетбольный турнир

Сегодня на городском округе № 20 прошел турнир по баскетболу среди школьников с участием депутата Улан-Удэнского горсовета Денисом Егоровым. Он не только морально поддержал юных спортсменов, но и сделал все чтобы предновогодние соревнования им запомнились.

Долгожданный чемпионат организовали в средней общеобразовательной школе № 20. На него пришли как учащиеся данной школы, так и дети, проживающие на округе. Главным гостем стал председатель Комитета по социальной политике горсовета Денис Егоров.

«Раннее субботнее утро - хорошее время для спорта! Мы собрались именно здесь, чтобы провести турнир и показать, что у нас на округе есть такая замечательная школа № 20. Школа достаточна старая, с районной историей. Она требует капитального ремонта. Но, тем не менее, дети здесь учатся, процесс образовательный идет. Выбрали баскетбол, потому что спортивный зал весьма маленький. В футбол не поиграешь. Для детей мы подготовили подарки, которые вручим в конце соревнований»,

- сказал депутат горсовета Денис Егоров.
Денис Егоров регулярно оказывает поддержку своему округу и школе № 20. Он неоднократно помогал отправлять детей на конференции в дальние точки страны. Тем самым привнося свой вклад в систему образования нашей республики.

«Он не просто депутат городского Совета, но он еще депутат нашего округа. Денис Евгеньевич всегда оказывает школе поддержку. Он помогал нам отправлять детей на конференции в Москву и Владивосток. Помогал нам с аппаратурой и т.д. Сегодняшний турнир - это еще одно замечательное событие в канун уходящего года. Хотелось бы пожелать Денису Евгеньевичу крепкого здоровья и поблагодарить его за такой спортивный праздник!»,

- отметила директор школы № 20 Людмила Жаргалова.
Еще одним необычным гостем стал плюшевый лис по имени Чемпик, которого приобрели за счет гранта. С тех пор лисенок принимает участие в различных спортивных мероприятиях и радует всех участников.


«Чемпик у нас бегал кросс нации, посещал парк Юбилейный. А сегодня вот веселил ребят на турнире по баскетболу. Здесь собрались детки с 20 и 25 школы. В том числе и ребята со всего округа, которые ходят тренироваться на наши площадки. Мы долго думали, как бы подарить им новогоднее настроение. Чтобы какая-то память о турнире осталась. Денис Евгеньевич предложил подарить им новогодние шапочки и провести игры в них. Как видите, дети бегают не снимая. Очень довольны»,

- рассказала инструктор по спорту микрорайон «Трубачеева» Ирина Шулунова.
Баскетбольный турнир на округе № 20 оставил светлые воспоминания у всех его участников. Это не только укрепило спортивные связи между детьми, но и подчеркнуло важность подобных мероприятий для социального общества.



Но самый главный подарок ждет впереди. В 2024 году вблизи школы № 20 появится несколько спортивных объектов. Об этом рассказал депутат Денис Егоров.

«В рамках депутатских наказов мы здесь на 2024 год заложили корректировку проектно-сметной документации по территории вокруг школы. Хотим сделать спортивные объекты вблизи школы»,

- сказал депутат Улан-Удэнского городского Совета по избирательному округу №20.

Фото: Номер один



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