Политика и власть 04.01.2024 в 16:53

В Бурятии собрано уже более 12 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина

Об этом рассказала председатель регионального избирательного штаба Татьяна Парпаева
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Текст: Номер один
В Бурятии собрано уже более 12 тысяч подписей в поддержку Владимира Путина
Напомним, вся страна готовится к главному событию года – выборам президента России, до которых остается чуть менее 2,5 месяцев. Первым из кандидатов документы в Избирком подал Владимир Путин – он пошел на выборы как самовыдвиженец. Что, в свою очередь, наложило на него обязанность собрать 300 тысяч подписей.

Для этого по всей стране началась подписная кампания в поддержку Путина. Открылись региональные избирательные штабы кандидата. В Бурятии такой штаб возглавила Татьяна Парпаева. По ее словам, работа по сбору подписей в поддержку президента идет активно и успешно:

- За небольшой срок нами собрано уже более 12 тысяч подписей. В данный момент в самых оживленных местах Улан-Удэ работает шесть точек, где можно выразить поддержку нашему кандидату. В сборе подписей участвуют волонтеры тех общественных организаций, которые поддержали выдвижение Владимира Путина. Кроме того, в каждом районе идет сбор подписей через местные исполкомы партии «Единая Россия». Также с 4 января запущены пикеты по сбору подписей сразу в нескольких районах Бурятии: это Иволгинский, Кабанский, Селенгинский, Баргузинский, Заиграевский и Кяхтинский.

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Между тем, основные партии страны уже определились с кандидатами, которых они поддержат. Так, КПРФ выдвинула Николая Харитонова, ЛДПР – Леонида Слуцкого, «Новые люди» - Владислава Даванкова. Что касается «Справедливой России», то руководство партии решило никого не выдвигать и поддержать кандидатуру Владимира Путина. 

Всего же в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ 11 человек. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Центризбирком, к слову, уже завершил прием документов от возможных кандидатов. А ранее, 27 декабря, завершился прием документов для регистрации групп избирателей, создаваемых в поддержку самовыдвиженцев. Таким образом, заявочный этап в рамках президентской кампании завершился. Добавим, что штабы всех кандидатов, за исключением Владимира Путина, активности в Бурятии пока не проявляют. 

Голосование по выборам президента России пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.


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