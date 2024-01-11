Политика и власть 11.01.2024 в 14:18
Правительство Бурятии покидает один из зампредов
Евгений Луковников написал заявление об увольнении по собственному желанию
Текст: Андрей Константинов
Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников уходит со своего поста. Он уже написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили «Номер один» источники в республиканском правительстве.
В правительстве Бурятии Евгений Луковников отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительного и жилищно-коммунального комплексов, дорожного хозяйства, вопросы деятельности и перспектив развития организаций транспорта и связи, обеспечения потребностей хозяйства и населения в тепловой и электрической энергии, в железнодорожных и автомобильных перевозках, политики цен и ценообразования. Он координировал работу и контролировал деятельность министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора и Республиканской службы по тарифам.
Евгений Луковников также курировал работы по восстановлению Старобешевского района ДНР, шефство над которым взяла Бурятия.
В декабре прошлого года зампреда наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II-й степени.
Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в соцсетях
Напомним, Евгений Луковников работал в должности зампреда правительства Бурятии с ноября 2017 года. Ранее он занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта.
Евгений Луковников также курировал работы по восстановлению Старобешевского района ДНР, шефство над которым взяла Бурятия.
В декабре прошлого года зампреда наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II-й степени.
Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в соцсетях
Тегиотставка