Правительство Бурятии покидает один из зампредов

Напомним, Евгений Луковников работал в должности зампреда правительства Бурятии с ноября 2017 года. Ранее он занимал пост заместителя руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта.





Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников уходит со своего поста. Он уже написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили «Номер один» источники в республиканском правительстве.В правительстве Бурятии Евгений Луковников отвечал за вопросы развития инфраструктуры, строительного и жилищно-коммунального комплексов, дорожного хозяйства, вопросы деятельности и перспектив развития организаций транспорта и связи, обеспечения потребностей хозяйства и населения в тепловой и электрической энергии, в железнодорожных и автомобильных перевозках, политики цен и ценообразования. Он координировал работу и контролировал деятельность министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора и Республиканской службы по тарифам.Евгений Луковников также курировал работы по восстановлению Старобешевского района ДНР, шефство над которым взяла Бурятия.В декабре прошлого года зампреда наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II-й степени.Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в соцсетях