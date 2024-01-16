Единый день сбора подписей за выдвижение Владимира Путина проходит в Бурятии

О том, что «Единая Россия» проведет Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента, ранее сообщал секретарь генсовета Партии Андрей Турчак.Сегодня сбор подписей проходит в Улан-Удэнском местном отделении «Единой России», на базе общественных приемных партии, а также в Штабе общественной поддержки Республики Бурятия.«Бурятское региональное отделение «Единой России» поддержало выдвижение действующего президента России Владимира Владимировича Путина на новый срок полномочий и с момента исторического съезда нашей партии, 18 декабря, активно включилось в работу по сбору подписей граждан, - комментирует руководитель исполнительного комитета БРО «Единой России» Владимир Ведерников. – И сегодня, 16 января, со всей страной активисты партии проводят Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Владимировича Путина. Сбор подписей организован в общественных приемных партии в районах республики – их более 20. Должен сказать, что свои подписи в поддержку Владимира Путина оставляют не только члены нашей партии, не только представители института сторонников «Единой России», но и беспартийные люди, которые разделяют наши мысли о будущем страны».Руководитель исполкома «Единой России» также рассказал, что волонтеры партии будут выезжать на удаленные территории – туда, где жители не могут самостоятельно принять участие в Едином дне сбора подписей.«Волонтеры непосредственно заняты в сборе подписей на организованных площадках в многолюдных местах в поддержку выдвижения Владимира Путина на очередной президентский срок, - рассказал активист «Единой России» Екатерина Галото - Считаю, что наши волонтеры самые активные, самые сознательные люди и, естественно, они не остаются в стороне и берут на себя такую важную задачу, как участие в пикетах по сбору подписей».Напомним, как сообщал сайт кандидата в президенты Владимира Путина, за небольшой срок по стране уже удалось собрать более 1,8 млн подписей. При этом, необходимо собрать не менее 300 тысяч – таковы требования закона к самовыдвиженцам, кем является и действующий президент на этих выборах.Всего же, как сообщала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, в избирательной кампании на выборах президента участвует 11 человек, из которых трое — самовыдвиженцы (помимо Владимира Путина это блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев) и 8 представителей политических партий.Трое из претендентов уже зарегистрированы в качестве кандидатов. Это выдвиженцы парламентских партий, которым по закону нет необходимости собирать подписи в поддержку выдвижения: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от «Новых людей» и Николай Харитонов от КПРФ.Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2024 года.