Политика и власть 23.01.2024 в 10:03

34-летний мобилизованный из Бурятии погиб на СВО

У Артура остались трое сыновей
A- A+
Текст: Алена Завывалова
34-летний мобилизованный из Бурятии погиб на СВО
На специальной военной операции погиб выходец из республики Тугутов Артур Валериевич.

Артур родился 20 мая 1989 года на родине четырех Пандито Хамбо лам, в селе Енхор Селенгинского района. Учился в Селен-Енхорской начальной школе. Выпускник Новоселенгинской средней школы-интерната.

С 2007 по 2009 год проходил военную службу в Чите. Трудовую деятельность начал после армии в ОАО «Бурятзолото». Также работал в АО «Сусуманзолото» в Магаданской области на должности проходчика.

«Артур, где бы ни работал, был справедливым, чутким к окружающим, надёжным другом, готовым протянуть руку помощи в трудную минуту»,

 - пишут о погибшем в группе администрации Селенгинского района.
Наряду с основной работой развёл на родине личное подсобное хозяйство. 10 октября 2022 года его отправили на военную службу в рамках частичной мобилизации. В феврале 2023 года получил тяжелое ранение под Угледаром, попал в госпиталь. После реабилитации вернулся в зону СВО. Гвардии рядовой Тугутов Артур трагически погиб 28 сентября 2023 года в ДНР. Награжден медалью «Укрепление боевого содружества», орденом Мужества посмертно.

«Тугутов Артур Валериевич останется в нашей памяти молодым, жизнерадостным человеком, верным и отзывчивым товарищем, любящим мужем, отцом, сыном, братом, зятем. У Артура Валерьевича остались отец, два брата, жена и три сына»,

- пишут в группе.
Прощание состоится 24 января на центральной площади Гусиноозерска. Автомобильное движение будет перекрыто.


Фото: Администрация Селенгинского района
Теги
некролог погибшие СВО Украина

Все новости

В Бурятии потушили пожар в общежитии
23.01.2024 в 10:43
В Бурятии пожар оставил семью без крыши над головой
23.01.2024 в 10:35
Из Бурятии в КНР отправлена первая в этом году партия кедрового ореха
23.01.2024 в 10:27
В районе Бурятии хитрая лисичка просит еды у рыбаков
23.01.2024 в 10:27
34-летний мобилизованный из Бурятии погиб на СВО
23.01.2024 в 10:03
В Улан-Удэ временно закрыто кафе шаурмы «Papas Kitchen»
23.01.2024 в 09:46
Жительница Улан-Удэ избивала полуторагодовалую дочь
23.01.2024 в 09:45
В Бурятии вновь случилось землетрясение
23.01.2024 в 09:44
В Улан-Удэ оштрафовали директора ломбарда
23.01.2024 в 09:35
Национальный музей Бурятии получил в дар картины известных художников
23.01.2024 в 09:26
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 января

Читайте также
Глава района в Бурятии добровольно подал в отставку
Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии райсовета
23.01.2024 в 09:22
Бурятия в 2024 году планирует восстановить в Старобешевском районе ДНР 29 объектов
Республика примет участие в восстановлении пострадавших домов, капремонтах школ и т.д.
22.01.2024 в 16:29
В мэрии кадровые перестановки
Новых людей не будет, но произойдет перераспределение полномочий
21.01.2024 в 11:25
Глава Бурятии рассмотрел проблемные вопросы Кяхтинского района
Многие объекты в Кяхте срочно требуют ремонта
19.01.2024 в 11:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru