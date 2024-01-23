34-летний мобилизованный из Бурятии погиб на СВО

«Артур, где бы ни работал, был справедливым, чутким к окружающим, надёжным другом, готовым протянуть руку помощи в трудную минуту»,

- пишут о погибшем в группе администрации Селенгинского района.



«Тугутов Артур Валериевич останется в нашей памяти молодым, жизнерадостным человеком, верным и отзывчивым товарищем, любящим мужем, отцом, сыном, братом, зятем. У Артура Валерьевича остались отец, два брата, жена и три сына»,

- пишут в группе.

На специальной военной операции погиб выходец из республики Тугутов Артур Валериевич.Артур родился 20 мая 1989 года на родине четырех Пандито Хамбо лам, в селе Енхор Селенгинского района. Учился в Селен-Енхорской начальной школе. Выпускник Новоселенгинской средней школы-интерната.С 2007 по 2009 год проходил военную службу в Чите. Трудовую деятельность начал после армии в ОАО «Бурятзолото». Также работал в АО «Сусуманзолото» в Магаданской области на должности проходчика.Наряду с основной работой развёл на родине личное подсобное хозяйство. 10 октября 2022 года его отправили на военную службу в рамках частичной мобилизации. В феврале 2023 года получил тяжелое ранение под Угледаром, попал в госпиталь. После реабилитации вернулся в зону СВО. Гвардии рядовой Тугутов Артур трагически погиб 28 сентября 2023 года в ДНР. Награжден медалью «Укрепление боевого содружества», орденом Мужества посмертно.Прощание состоится 24 января на центральной площади Гусиноозерска. Автомобильное движение будет перекрыто.