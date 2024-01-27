Политика и власть 27.01.2024 в 12:00
За сокрытие номеров автомобилей будут лишать прав на 1,5 года
МВД уже разработало поправки в административное законодательство
Текст: Станислав Сергеев
МВД России предлагает ужесточить административную ответственность за сокрытие номеров на автомобилях при помощи специальных средств, предложив лишать водителей прав на срок до 1,5 года. Это следует из соответствующего проекта закона, сообщает ТАСС.
«Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», - говорится в пояснительной записке к документу, с которой ознакомился ТАСС.
В МВД считают, что конфискация этих устройств позволит исключить возможность их дальнейшего использования в противоправных целях.
Кроме того, законопроектом также предлагается ужесточить ответственность за повторную езду на автомобилях без номеров.
«Законопроектом вводится повышенная административная ответственность за повторное совершение остальных административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.2 КоАП (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, <...> с видоизмененными [госномерами] или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть), в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет», - говорится в документе.
Выбор предлагаемых административных наказаний обусловлен повышенной степенью общественной опасности таких правонарушений, они не дают возможности идентифицировать собственника автомобиля, препятствует выявлению и фиксации иных правонарушений при помощи камер фотовидеофиксации, создает предпосылки к несоблюдению ПДД, что в свою очередь повышает риск возникновения автопроисшествий.
В настоящее время статья влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Фото: «Номер один».
«Законопроектом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть, путем выделения в специальный состав и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств», - говорится в пояснительной записке к документу, с которой ознакомился ТАСС.
В МВД считают, что конфискация этих устройств позволит исключить возможность их дальнейшего использования в противоправных целях.
Кроме того, законопроектом также предлагается ужесточить ответственность за повторную езду на автомобилях без номеров.
«Законопроектом вводится повышенная административная ответственность за повторное совершение остальных административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.2 КоАП (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, <...> с видоизмененными [госномерами] или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть), в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет», - говорится в документе.
Выбор предлагаемых административных наказаний обусловлен повышенной степенью общественной опасности таких правонарушений, они не дают возможности идентифицировать собственника автомобиля, препятствует выявлению и фиксации иных правонарушений при помощи камер фотовидеофиксации, создает предпосылки к несоблюдению ПДД, что в свою очередь повышает риск возникновения автопроисшествий.
В настоящее время статья влечет наложение административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Фото: «Номер один».
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