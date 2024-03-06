Уроженец Улан-Удэ погиб на СВО

На спецоперации погиб выходец из Улан-Удэ Эрдынеев Соёл Цыренович.



Соёл родился 26 сентября 1995 года в столице Бурятии. С 1 по 4 класс обучался в Агинской средней школе №1, с 5 по 8 класс - в Хойто-Агинской средней школе. В 2010-2013 годах обучался в Читинском суворовском военном училище МВД России.

В августе 2013 года поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского и в марте 2018 года успешно окончил его с красным дипломом.

С мая 2018 года по настоящее время он проходил военную службу заместителем начальника штаба мотострелкового батальона войсковой части из Забайкалья в звании гвардии старшего лейтенанта. С 24 февраля 2022 года участвовал в СВО на территории ДНР и ЛНР. В апреле 2022 года в ходе выполнения боевой задачи был ранен.



Во время СВО удостоен таких наград , как медали "За отвагу", "За боевые отличия", орден Суворова. Ранее был награждён медалями "Маневр войск Восток-2018", "Участие в параде", медалью за участие в совместных стратегических учениях России и Китая «Сибу/Взаимодействие-2021».

Его не стало 20 февраля 2024 года – Соел получил несовместимое с жизнью ранение в населенном пункте Новоигнатовка (ДНР). Похороны прошли 4 марта в селе Хойто-Ага.





Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии



