В Улан-Удэ простятся с погибшим на СВО командиром взвода

В военном конфликте России и Украины погиб Антон Иванович Степанов, сообщают в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии». Он находился на фронте с 24 февраля 2022 года.



Антон Иванович родился 1 марта 1989 года в городе Улан-Удэ. В семье рос младшим ребенком. Учился в средней школе № 19. В 2006 году поступил в Восточно-Сибирский государственный технологический университет. После него проходил срочную службу в 24-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения. Там же подписал контракт.

В 2012 году перевелся в 11-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВДВ. В 2021 году участвовал в военном столкновении в Сирии. Был награжден медалями министерства обороны: «За заслуги в борьбе с международным терроризмом», «Участнику военной операции в Сирии». Ему также присвоили статус «Ветеран боевых действий». Затем с первого дня он принял участие в СВО. Прошел боевой путь от пулеметчика до командира взвода. Имел награду – орден Мужества, вторым орденом был награжден уже посмертно.

У него остались сын, жена, мама, папа и брат. Прощание проходит сегодня, 11 марта, в Улан-Удэ, на Лукодроме.