Политика и власть 14.03.2024 в 13:02

55-летний житель Бурятии погиб на СВО

Его не стало 23 февраля 2024 года
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Текст: Евгения Гармаева
55-летний житель Бурятии погиб на СВО

На СВО погиб 55-летний командир танка Пронтеев Дугар Кимович. Его не стало 23 февраля 2024 года при выполнении боевых задач.

Он родился 10 августа 1968 г. в селе Орлик в многодетной семье. Был старшим ребенком. Учился в местной школе, затем поступил в Бурятский государственный сельскохозяйственный институт. После учебы служил в армии в городе Кяхта. Получил знаки отличия «Воин-спортсмен» второй и первой степеней.

«В семейном архиве имеются благодарности, Почетная грамота от командования комсомольской организации войсковой части и другие почетные грамоты МВД БурАССР. После окончания института Дугар Кимович работал водителем - механиком РСУ, комхоза, затем устроился на работу в ОВД Окинского района в качестве начальника ГАИ, инспектора лицензионной разрешительной работы, где достойно проработал 11 лет»,

- сообщили в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

После увольнения Дугар работал также в разных организациях Окинского района. 26 июня 2023 года подписал контракт с минобороны страны. Его назначили командиром танка. После тяжёлой контузии находился в госпитале, затем вновь отправился на поле боя, где и погиб. У Дугара Кимовича остались мама, дочь, сын и два внука.

Гражданская панихида и митинг-прощание пройдут 15 марта в селе Орлик.


Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии

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