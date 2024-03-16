В Бурятии проголосовало более 50% избирателей

Председатель избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин в Центре общественного наблюдения рассказал об итогах явки на 15.00 16 марта.

- Голосование в республике проходит активно. По состоянию на 15.00 16 марта у нас проголосовало 51,63% избирателей. Среди районов республики по явке на первое место вырвался Закаменский район - общее количество проголосовавших там составляет 78,69%. Также высокая явка отмечается в Окинском районе - более 75% проголосовавших избирателей и в Кижингинском районе - более 71%. Пока низкая явка отмечается в Октябрьском районе Улан-Удэ - она составила 45%. Голосование продолжается до 20.00 сегодня и будет проходить весь день завтра, 17 марта, с 08.00 до 20.00, - рассказал председатель избиркома Бурятии Александр Акчурин.



Руководитель республиканского избиркома также добавил, что на избирательных участках сейчас работают 1852 наблюдателя.