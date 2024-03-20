Политика и власть 20.03.2024 в 16:50

Помощник Путина позвал мэра Улан-Удэ в Москву

Игорь Шутенков поделится там опытом развития города
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Текст: Петр Санжиев
Помощник Путина позвал мэра Улан-Удэ в Москву
Активная работа властей Улан-Удэ над развитием города привлекла внимание на федеральном уровне. Сегодня ночью мэру Игорю Шутенкову пришло письмо-вызов в аппарат президента России.

«Мастер-план города Улан-Удэ ставится в пример другим городам. Сегодня готовится стратегическая сессия для унификации таких мастер-планов для всех городов Российской Федерации. На примере нас готовят базу для всей России – в понедельник будем наш опыт распространять», - рассказал Игорь Шутенков.

Стратегическую сессию будет проводить помощник президента Владимира Путина Максим Орешкин.

Представитель бурятской столицы будет выступать как эксперт в том, как качественно и в сжатые сроки разработать мастер-план города.

«На уровне правительства Российской Федерации разрабатываются стандарты формирования мастер-планов – по каким критериям разрабатывать, с какой законодательной базой, для чего, как и почему, какими силами формировать мастер-план. Те города, которые уже защитили свои мастер-планы, работали, будем говорить, по наитию. Мастер-план Улан-Удэ мы разрабатывали два года. Команда, которая его разрабатывала, – это администрация города, правительство Бурятии, горсовет, Народный Хурал, общественность. Искали, нащупывали. Потому что до нас никто этого не делал, нормативной базы тогда не было. На примере удачных проектов нескольких городов формируются стандарты для всей России. Нас пригласили, к нам прислушиваются. А мастер-план Улан-Удэ работает, уже реализуется», - отметил мэр города в разговоре с корреспондентом «Номер один».

Фото: «Номер один»
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