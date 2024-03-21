Политика и власть 21.03.2024 в 11:56

26-летний боец из Бурятии погиб на СВО

Он служил в должности наводчика-оператора
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Текст: Евгения Гармаева
26-летний боец из Бурятии погиб на СВО

Погиб уроженец поселка Николаевский Тарбагатайского района Ткачев Валерий Валерьевич. Боец скончался 26 января 2024 года на СВО в Украине.

Валерий Валерьевич родился 17 декабря 1997 года. После окончания 9-ти классов Заводской средней школы в поселке, он поступил в Профессиональный лицей № 15 города Улан-Удэ на специальность экскаваторщика.

Работал вахтовым методом машинистом экскаватора в Забайкальском, Красноярском краях, Иркутской области. Срочную службу проходил в поселке Восточный в период с 2017 по 2018 годы водителем автомобиля.

«За безупречную службу и образцовое исполнение обязанностей, неоднократно награждался почетными грамотами. Принимал добровольное участие в СВО с июня 2022 года в должности наводчика-оператора»,

- рассказали о погибшем в группе поселка Николаевский.

В сентябре 2023 года был награждён орденом Мужества.

Фото: группа ВК "поселок Николаевский"
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