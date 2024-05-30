Политика и власть 30.05.2024 в 10:34

Семьи погибших участников СВО смогут одновременно получать две пенсии

Пенсии будут выплачиваться ребенку и супруге погибшего
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Текст: Служба информации "Номер один"
Семьи погибших участников СВО смогут одновременно получать две пенсии

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий права семей погибших военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции (СВО), на получение пенсий по потере кормильца. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».

Он устанавливает, что жены погибших военнослужащих, проходивших службу по призыву, а также участвовавших в добровольческих формированиях, в том числе погибших в результате участия в специальной военной операции, будут получать пенсию по потере кормильца при условии, что они не вступили в повторный брак и ухаживают за детьми младше 23 лет, которые также имеют право на пенсию. Ранее соответствующая пенсия выплачивалась гражданам, воспитывающим детей до восьми лет.

- Дети погибших военнослужащих, которым уже выплачивается пенсия по потере кормильца, не будут ущемлены в правах и продолжат получать причитающиеся им выплаты. Таким образом, семье будут одновременно выплачивать две пенсии: ребенку и супруге погибшего, -указывается в сопроводительных материалах к закону.

Тот же документ предусматривает, что россияне, награжденные орденом Святого Георгия и знаком отличия ордена Святого Георгия всех четырех степеней, смогут получить дополнительные выплаты к пенсии.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года. 

 

Фото: Номер один

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