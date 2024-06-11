Политика и власть 11.06.2024 в 17:06

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о предстоящем Международном буддийском форуме

Форум пройдет в Бурятии с 12 по 14 августа
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Текст: Служба информации "Номер один"
Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о предстоящем Международном буддийском форуме

Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил на дискуссионной панели «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов», прошедшей на минувших выходных на полях Петербургского международного экономического форума.

Алексей Цыденов рассказал о вкладе буддийских стран в мировую экономику, а также рассказал об опыте проведения в республике I Международного буддийского форума и предстоящем мероприятии (возрастное ограничение 0+).


- Интеграция и ценности буддизма сегодня приобретают все большее значение в мире. Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз - это всего лишь 10,3% от всего населения Земли, тогда как страны, в которых буддизм имеет исторические корни, составляют практически 50%, и ВВП буддийских стран - это тоже 50% мирового ВВП. Мы видим, что полицентричность разная - не только экономическая, военная, есть и полицентричность культур, идеологии. И тема буддизма - это тоже полицентричность. Своя культура, свои нравственные ценности, своя философия. И интеграция, и ценности по линии буддизма тоже сегодня в мире, мне кажется, приобретают большее значение, у нас нет сегодня такого мракобесия, которое происходит на Западе. И сохранение таких жизненных ориентиров ценностных, которые сегодня есть в России, в нашем православии, в исламе, в буддизме, - это тоже полицентричность, - сказал Алексей Цыденов.

Глава Бурятии напомнил, что в августе 2023 года в Бурятии состоялся первый Международный буддийский форум, в котором приняли участие представители 13 стран - Китая, Индии, Монголии, Лаоса, Камбоджи, Шри-Ланки, Вьетнама и другие, которые и составляют 50% населения Земли. Он отметил, что в многонациональной, многоконфессиональной России также есть буддийские регионы - это Бурятия, Калмыкия, Тыва, Алтай.

- В этом году у нас также в августе будет проходить второй буддийский форум, и также приезжают представители Китая, Индии, Монголии, Лаоса, Камбоджи, Шри-Ланки, Вьетнама - в общем, все страны, где буддизм, так или иначе, присутствует. Конечно, он присутствует везде, но где имеет исторические корни и имеет значимое присутствие. Приглашаю всех в Республику Бурятия на буддийский форум, - подытожил свое выступление Алексей Цыденов.

Напомним, I Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности» прошел в Бурятии 17-19 августа 2023 года. Его участниками стали более 600 человек, из них 150 иностранных участников, из 13 стран мира. В числе докладчиков были представители духовенства разных буддийских направлений и школ, государственные, общественные деятели и ученые. Организаторами форума выступили Буддийская традиционная Сангха России, Правительство Бурятии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям при поддержке фонда «Росконгресс». 

II Международный буддийский форум пройдет в Улан-Удэ с 12 по 14 августа и будет посвящен 260-летию института Пандито Хамбо ламы – выборного руководителя Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР).

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Фото: правительство Бурятии

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ПМЭФ-2024 буддийский форум Бурятия алексей цыденов

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