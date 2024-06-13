Политика и власть 13.06.2024 в 16:37

В Бурятии улучшилась ситуация с лесными пожарами

Остался один пожар площадью до 300 гектаров, который полностью локализован
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии улучшилась ситуация с лесными пожарами

В четверг, 13 июня, в режиме видеоконференцсвязи прошло совещание о прохождении пожароопасного сезона и прогнозе развития паводковой обстановки на территории Дальнего Востока под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева.

Глава Бурятии доложил об обстановке и принимаемых мерах в республике.

- Сегодня у нас один пожар, локализованный, до 300 гектаров площадью. Находится в горах, только в пешей доступности. Даже квадроциклы на этот склон не заезжают, поэтому вручную сейчас его окапываем, но он локализован. На сегодня больше пожаров нет, стабилизировали ситуацию, - отметил Алексей Цыденов.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 193 лесных пожара, что соответствует уровню прошлого года. 90% лесных пожаров возникают по вине человека. Общая площадь, пройденная пожарами, составляет 77496 гектаров, что в 2,7 раза больше, чем в прошлом году. Причем из них 60819 гектаров - на территории Муйского района.

- Действительно была аномальная ситуация по погоде. Сначала была бесснежная зима - без осадков. Даже гати и болотистые места просохли на 2 метра в глубину. Такого не было, в принципе, никогда, - пояснил глава Бурятии.

Оперативность тушения в первые сутки составляет 75,5 %, при плановом показателе на 2024 год - 70,9%.

С целью оперативного обнаружения лесных пожаров на базе Региональной диспетчерской службы работают 40 камер видеомониторинга «Лесохранитель», которыми обнаружено 78 возгораний. Общая площадь мониторинга видеокамерами на сегодняшний день составляет более 8 млн. гектаров.
На территории лесного фонда оборудовано 109 наблюдательных постов, утверждено 16 маршрутов авиационного патрулирования протяженностью 6 527 км, наземное патрулирование проводится по 157 маршрутам общей протяженностью 7 992,2 км.

Напомним, сейчас на всей территории республики действует особый противопожарный режим, введенный постановлением правительства Бурятии от 23 апреля 2024 № 183.

Проведено 8 тысяч профилактических рейдов, составлено 774 административных протокола, сумма наложенных штрафов -  более 1 млн. рублей.

Определили 8 лиц, причастных к возникновению лесных пожаров, возбуждено 10 уголовных дел, предусмотренных ст. 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений».

 

Фото: правительство Бурятии

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леснеы пожары Бурятия Алексей Цыденов

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