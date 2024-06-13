Бойцу из Бурятии не дали денежное поощрение за «Орден мужества»

Участнику СВО из Бурятии не дали денежное поощрение, положенное при получении награды «Орден Мужества». Он обратился к Уполномоченному во время личного приема граждан в исправительной колонии № 1 в Бурятии.

- В период прохождения военной службы боец получил ранение, проходил лечение в госпиталях г. Белгорода и г. Санкт-Петербурга, однако в связи с заключением под стражу он не мог получить сведения о выплатах, предусмотренных при получении ранения и денежного поощрения за «Орден мужества», - пояснили в приемной уполномоченного.

Была проведена проверка по начислениям всех причитающих выплат, направлены запросы в Военную прокуратуру Улан-Удэнского гарнизона и воинскую часть.

В результате все выплаты в размере 3 млн. руб. за ранение и единовременное поощрение за награждение государственной наградой «Орден мужества» перечислены участнику СВО на его расчетный счет.

Фото: Номер один