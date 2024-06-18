Политика и власть 18.06.2024 в 11:14
Жителям Бурятии порекомендовали прочитать статью о патриотическом социализме
Её написал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков
Текст: Иван Иванов
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков написал для издания РБК статью, в которой сообщил, что мы живем при «патриотическом социализме», а двигателями экономики могут стать созидатели, которых мотивирует гордость, а не только прибыль. По мнению высокопоставленного чиновника, альтернативой «неприжившемуся» бизнесу для развития Дальнего Востока и Арктики должен стать «союз служителей и созидателей, оплаченный более смелым использованием госдолга».
Судя по реакции, статья весьма понравилась главе Бурятии Алексею Цыденову. В соцсетях он порекомендовал жителям республики почитать её.
«Эта статья о нас, о нашем настоящем и будущем, о служении и призвании. Почитайте земляки. Как минимум интересно», - прокомментировал он публикацию главы Минвостокразвития.
Приводим текст статьи полностью:
Дальний Восток и Арктика занимают более половины территории России. Несмотря на низкую заселенность и сложные условия жизни, Дальний Восток и Арктика дают до 30% российского экспорта. Экономическая сила Дальнего Востока и Арктики построена за последние 100 лет командирским методом и державными решениями. Не умаляя значения первопроходцев и ценность пушнины в XVI–XIX веках, именно ударные стройки большевиков, в том числе принудительные, и масштабные проекты Госплана СССР позволили построить в тайге крупные города и мощные предприятия, сегодня составляющие хребет российской экономики.
«Строить города на мерзлоте подневольным трудом больше не получится»
Дальний Восток и Арктика во многом представляют собой концентрат России — громадные территории, природные богатства, неравномерное расселение и сложный климат. Особенности их освоения несут уроки для развития всей страны. Как обеспечить рост в трудных природно-климатических условиях? Чем восполнить дефицит трудовых ресурсов? Как распорядиться богатством недр? Как извлечь пользу от соседства с динамичными странами Азии?
Многое из того, что создано на наших восточных рубежах и в северных широтах, поражает воображение и вызывает реакцию: «Так делали раньше, сейчас такое невозможно». Действительно, строить города на мерзлоте, копать тысячи километров шахт и прокладывать тысячи километров дорог подневольным трудом больше не получится. Так же как и привлекать людей «на севера» в три—пять раз более высокими зарплатами — результатом будут неконкурентоспособные предприятия, инфляция и оскудение ресурсов для остальных 136 млн россиян. Любой подход к развитию стратегических территорий, где мало людей, но много ресурсов, должен быть нацелен на создание конкурентоспособной экономики и достойных условий для жизни, невзирая на расстояния и климат.
«Иммунная реакция государственного организма»
Для контраста полезно посмотреть на соседей по Дальнему Востоку, у которых огромное население и мало природных богатств. Главным ресурсом, который на протяжении десятилетий успешно использовали азиатские страны, был дешевый дисциплинированный труд. По мере накопления благосостояния вместо «дешевого» он становился производительным благодаря освоению передовых технологий. Еще один фактор успеха — культура предпринимательства. Произвести дешевле, продать больше, улучшить, повторять бесконечно. В Азии удачно сложились три компонента успешного предпринимательства: (1) готовность к конкуренции — ген мандарина, прошедшего жесткий отбор; (2) любовь к торговле — ген портового торговца шелком; (3) терпение и труд — ген рисового фермера. В Китае, Японии и Корее более 30 млн частных компаний. Эта армада предпринимателей отчаянно конкурирует между собой и со всем миром, в процессе создавая все более совершенные товары, наполняя бюджеты и обогащая свои народы.
Для нас актуален другой путь. В нашем историческом опыте в торговлю был вовлечен малый процент людей, а массовый труд русских крестьян сильно отличался от труда рисовых фермеров. Поэтому образ азиатского предпринимателя, лавирующего по рынкам и по капле выжимающего эффективность из своего предприятия, от нас далек. Русский предприниматель, пройдя за одно поколение путь «спекулянт — новый русский — бизнесмен — патриотичный предприниматель (других не осталось)», фактически не смог занять в экономике нишу основного двигателя созидания и прогресса. Не хватило времени. Пройдя через грехи быстрого накопления капитала в 1990-е, российское предпринимательство так и осталось в восприятии большей части общества чем-то аморальным и паразитическим. Редких позитивных примеров типа «Магнита» и Wildberries не хватило, чтобы это отношение развеять. Иммунной реакцией государственного организма стало «очищающее» внимание силовиков к предпринимателям, делающее бизнес занятием сродни бейсджампингу. Как результат, доля частного сектора стабильно снижается вот уже 20 лет, а самих предпринимателей не видно ни в завоевании новых рынков, ни в авангарде инноваций.
«Не существует плохих ресурсов, существуют глупые или нечестные люди»
Альтернативой массовому предпринимательству в его азиатском, равно как и в западном, понимании является заметная в нашей истории культура служения и созидания. В нашем обществе служба всегда была сопряжена с наивысшим почетом — служба царю, Отечеству, служба в церкви. По моему собственному опыту перехода из «бизнес-среды» на государственную службу могу утверждать, что подавляющее большинство госслужащих вкалывают не за страх, а за совесть и искренне мотивированы решать проблемы людей. Вторая присущая нам особенность — культура созидания, наделяющая труд особым смыслом, порождающим гордость. Уместно вспомнить притчу о двух каменотесах, один из которых «тесал камень», а второй, делавший то же самое, — «строил храм». Второй — русский. Видно, опыт преодоления трудностей среды вложил в нас эту любовь творить со смыслом, а не просто отрабатывать свой хлеб.
Я много встречал эти два архетипа — служителей и созидателей — в поездках по Дальнему Востоку и Арктике. Директора заводов и начальники железных дорог, командиры на космодроме и учителя в техникуме, руководители строек и инспектора заповедников, врачи и госслужащие. Чтобы поделиться их историями и их духом с остальным миром, мы сложили разговоры с такими людьми в проект «Служить и Созидать» в моем телеграм-канале. Я верю, что эти примеры дают ответ на вопрос, «кто» будет выступать катализатором развития и цементировать наше общество в будущем. Вместо неприжившихся «бизнеса»/«предпринимателей», увязших в заботе правоохранителей, на первый план выйдут созидатели — более альтруистичные и патриотичные, но не менее конкурентные, чем охотники за прибылью. Со стороны государства в связке с ними будут работать служители — наследники традиций Горчакова, Муравьева-Амурского и Косыгина.
Теперь о том, «как» запустить маховик быстрого роста. Не стесняться своих сил, особенно данных природой. Категорически не приемлю разговоры о «ресурсном проклятье», «сырьевом придатке» и т.п. Канада, Австралия и Саудовская Аравия согласятся. Не существует плохих ресурсов, существуют глупые либо нечестные люди, которых нельзя к ресурсам подпускать. Чтобы создать отрасль экономики, где есть добавленная стоимость 50% и более, нужны несколько поколений упорного труда, подходящие условия и удача. В добыче углеводородов, металлов и удобрений такая маржа — норма. Зарплаты гораздо выше средних по экономике, налоги легко исчисляются с тонны продукции. Эффективная разработка недр — святая обязанность нации во имя процветания нынешних и будущих поколений, а не признак недоразвитости экономики. В какие переделы идти дальше и какие направления науки и техники развивать — вопросы из разряда «что делать с деньгами». Важные вопросы, но эти деньги сначала нужно заработать. В России (главным образом на Дальнем Востоке и в Арктике) еще есть масса разведанных, но не разрабатываемых недр — хороший задел на будущее. Для созидательной, а не хищнической отработки природных ресурсов как раз и необходима совместная работа созидателей и служителей. Для первых — мотивация строить эффективные предприятия, а не «бери деньги и беги». Для вторых — мотивация решать проблемы людей, используя создаваемые созидателями ресурсы.
Кроме другого подхода к организации труда (долгосрочное созидание, а не бездушное предпринимательство) России необходимо преодолеть дефицит трудовых ресурсов. Нас немногим больше, чем японцев (146 млн против 122 млн), а площадь страны превосходит Японию в 45 раз. Гигантские советские стройки с надрывом тянул 280-миллионный СССР, бросая все силы то на один приоритет, то на другой; для сегодняшней России единственный путь — использование технологий и роботизация. В Южной Корее сейчас 868 роботов на 10 тыс. человек, в Японии — 364, в Китае — 187. В России 19 роботов на 10 тыс. человек — в пять раз меньше среднемирового уровня. С учетом нацеленности на технологический суверенитет нам необходима срочная и глубокая роботизация. Очевидно, что роботы не будут выстроены вдоль улиц в рамках благоустройства, а должны трудиться на современных предприятиях — соответственно, речь о новой индустриализации страны. Для создания этих новых технологичных предприятий и нужны умные созидатели в немалом количестве. Ими могут стать сегодняшние инженеры, в том числе те, кто сейчас проходит жесткую «инженерную школу», работая с современными боевыми технологиями в зоне СВО. Видел на примере наших ребят, которые сменили кресла в министерстве на военную форму и работали с БПЛА на фронте, что соответствующие навыки приходят быстро, а боевой дух в созидании также пригодится, так как конкуренцию и борьбу за эффективность никто не отменит.
«Принципы патриотического социализма»
Откуда взять средства для новой индустриализации? России удалось достичь почти кратного роста благосостояния с 2000 года без наращивания долга. Госдолг в России составляет 18% от ВВП — очень комфортный уровень. Китай обременен в четыре раза больше; США — в семь раз, Япония — в 15 раз. На душу населения Россия должна $3 тыс.; Китай — $10 тыс., а США — $104 тыс. Большинство развитых стран мира тащат на себе тяжелый финансовый горб, в период высоких процентных ставок он давит все сильнее и отрастает еще больше. Почти четверть века мы прошли с постоянным профицитом бюджета — невиданное состояние для зарубежных стран, где политики бесконечно соревнуются в яркости обещаний и каждые несколько лет вынуждены что-то из этих обещаний оплачивать, невзирая на последствия.
И четверть века мы разумно распоряжались экспортной выручкой, не разменивая золото (нефть/газ/зерно/рыбу и т.д.) на иностранные бусы, а инвестируя в инфраструктуру и развитие собственных отраслей. Однако накопленный потенциал для роста долга рано или поздно нужно будет реализовать для форсирования развития, иначе отставание в передовых технологиях будет нарастать экспоненциально. Долговой стимул нужно использовать для создания новых производств и инфраструктуры, которые сделают экономику сильнее. Плавное замещение рыночных предпринимателей и неэффективных гос-корп-менеджеров созидателями возможно путем направления долгового капитала в созидательные проекты, согласованные государством. Союз служителей и созидателей, оплаченный более смело используемым госдолгом.
Слушая послание президента Федеральному собранию в начале года, мне пришло на ум определение общественного строя, в котором мы живем: патриотический социализм. У нас высокий уровень социальной поддержки всех групп населения со стороны государства и высокий уровень консолидации общества вокруг государственных приоритетов. Сугубо капиталистические механизмы, такие как рыночное предпринимательство, в нашем контексте сбоят. Отсюда необходимость новых ролевых моделей служителей и созидателей для ускорения развития с учетом особенностей нашей истории, географии и менталитета. Для того чтобы победить рыночное предпринимательство в международной конкурентной борьбе, развитие по пути служения и созидания должно опираться на три принципа.
- Справедливость. Прозрачные и справедливые правила для всех, соблюдаемые служителями и созидателями. Это важнейший запрос общества, и начинать всегда нужно с самих себя.
- Соревновательность. Не жалеть себя. Не отказываться от конкуренции, а стараться все делать лучше других. Наша история знает массу примеров, когда у нас это получалось.
- Культура. Культура побеждает все. Это и великая русская культура с ее гигантами из прошлого, и культура общения, и культура производства, и внутренняя культура. Культура поступать правильно, когда никто не смотрит. В современном дичающем мире это наш уникальный шанс.
Фото: minvr.gov.ru
Судя по реакции, статья весьма понравилась главе Бурятии Алексею Цыденову. В соцсетях он порекомендовал жителям республики почитать её.
«Эта статья о нас, о нашем настоящем и будущем, о служении и призвании. Почитайте земляки. Как минимум интересно», - прокомментировал он публикацию главы Минвостокразвития.
Приводим текст статьи полностью:
Алексей Чекунков — о «замещении бизнесменов» и патриотическом социализме
«Строить города на мерзлоте подневольным трудом больше не получится»
Дальний Восток и Арктика во многом представляют собой концентрат России — громадные территории, природные богатства, неравномерное расселение и сложный климат. Особенности их освоения несут уроки для развития всей страны. Как обеспечить рост в трудных природно-климатических условиях? Чем восполнить дефицит трудовых ресурсов? Как распорядиться богатством недр? Как извлечь пользу от соседства с динамичными странами Азии?
Многое из того, что создано на наших восточных рубежах и в северных широтах, поражает воображение и вызывает реакцию: «Так делали раньше, сейчас такое невозможно». Действительно, строить города на мерзлоте, копать тысячи километров шахт и прокладывать тысячи километров дорог подневольным трудом больше не получится. Так же как и привлекать людей «на севера» в три—пять раз более высокими зарплатами — результатом будут неконкурентоспособные предприятия, инфляция и оскудение ресурсов для остальных 136 млн россиян. Любой подход к развитию стратегических территорий, где мало людей, но много ресурсов, должен быть нацелен на создание конкурентоспособной экономики и достойных условий для жизни, невзирая на расстояния и климат.
«Иммунная реакция государственного организма»
Для контраста полезно посмотреть на соседей по Дальнему Востоку, у которых огромное население и мало природных богатств. Главным ресурсом, который на протяжении десятилетий успешно использовали азиатские страны, был дешевый дисциплинированный труд. По мере накопления благосостояния вместо «дешевого» он становился производительным благодаря освоению передовых технологий. Еще один фактор успеха — культура предпринимательства. Произвести дешевле, продать больше, улучшить, повторять бесконечно. В Азии удачно сложились три компонента успешного предпринимательства: (1) готовность к конкуренции — ген мандарина, прошедшего жесткий отбор; (2) любовь к торговле — ген портового торговца шелком; (3) терпение и труд — ген рисового фермера. В Китае, Японии и Корее более 30 млн частных компаний. Эта армада предпринимателей отчаянно конкурирует между собой и со всем миром, в процессе создавая все более совершенные товары, наполняя бюджеты и обогащая свои народы.
Для нас актуален другой путь. В нашем историческом опыте в торговлю был вовлечен малый процент людей, а массовый труд русских крестьян сильно отличался от труда рисовых фермеров. Поэтому образ азиатского предпринимателя, лавирующего по рынкам и по капле выжимающего эффективность из своего предприятия, от нас далек. Русский предприниматель, пройдя за одно поколение путь «спекулянт — новый русский — бизнесмен — патриотичный предприниматель (других не осталось)», фактически не смог занять в экономике нишу основного двигателя созидания и прогресса. Не хватило времени. Пройдя через грехи быстрого накопления капитала в 1990-е, российское предпринимательство так и осталось в восприятии большей части общества чем-то аморальным и паразитическим. Редких позитивных примеров типа «Магнита» и Wildberries не хватило, чтобы это отношение развеять. Иммунной реакцией государственного организма стало «очищающее» внимание силовиков к предпринимателям, делающее бизнес занятием сродни бейсджампингу. Как результат, доля частного сектора стабильно снижается вот уже 20 лет, а самих предпринимателей не видно ни в завоевании новых рынков, ни в авангарде инноваций.
«Не существует плохих ресурсов, существуют глупые или нечестные люди»
Альтернативой массовому предпринимательству в его азиатском, равно как и в западном, понимании является заметная в нашей истории культура служения и созидания. В нашем обществе служба всегда была сопряжена с наивысшим почетом — служба царю, Отечеству, служба в церкви. По моему собственному опыту перехода из «бизнес-среды» на государственную службу могу утверждать, что подавляющее большинство госслужащих вкалывают не за страх, а за совесть и искренне мотивированы решать проблемы людей. Вторая присущая нам особенность — культура созидания, наделяющая труд особым смыслом, порождающим гордость. Уместно вспомнить притчу о двух каменотесах, один из которых «тесал камень», а второй, делавший то же самое, — «строил храм». Второй — русский. Видно, опыт преодоления трудностей среды вложил в нас эту любовь творить со смыслом, а не просто отрабатывать свой хлеб.
Я много встречал эти два архетипа — служителей и созидателей — в поездках по Дальнему Востоку и Арктике. Директора заводов и начальники железных дорог, командиры на космодроме и учителя в техникуме, руководители строек и инспектора заповедников, врачи и госслужащие. Чтобы поделиться их историями и их духом с остальным миром, мы сложили разговоры с такими людьми в проект «Служить и Созидать» в моем телеграм-канале. Я верю, что эти примеры дают ответ на вопрос, «кто» будет выступать катализатором развития и цементировать наше общество в будущем. Вместо неприжившихся «бизнеса»/«предпринимателей», увязших в заботе правоохранителей, на первый план выйдут созидатели — более альтруистичные и патриотичные, но не менее конкурентные, чем охотники за прибылью. Со стороны государства в связке с ними будут работать служители — наследники традиций Горчакова, Муравьева-Амурского и Косыгина.
Теперь о том, «как» запустить маховик быстрого роста. Не стесняться своих сил, особенно данных природой. Категорически не приемлю разговоры о «ресурсном проклятье», «сырьевом придатке» и т.п. Канада, Австралия и Саудовская Аравия согласятся. Не существует плохих ресурсов, существуют глупые либо нечестные люди, которых нельзя к ресурсам подпускать. Чтобы создать отрасль экономики, где есть добавленная стоимость 50% и более, нужны несколько поколений упорного труда, подходящие условия и удача. В добыче углеводородов, металлов и удобрений такая маржа — норма. Зарплаты гораздо выше средних по экономике, налоги легко исчисляются с тонны продукции. Эффективная разработка недр — святая обязанность нации во имя процветания нынешних и будущих поколений, а не признак недоразвитости экономики. В какие переделы идти дальше и какие направления науки и техники развивать — вопросы из разряда «что делать с деньгами». Важные вопросы, но эти деньги сначала нужно заработать. В России (главным образом на Дальнем Востоке и в Арктике) еще есть масса разведанных, но не разрабатываемых недр — хороший задел на будущее. Для созидательной, а не хищнической отработки природных ресурсов как раз и необходима совместная работа созидателей и служителей. Для первых — мотивация строить эффективные предприятия, а не «бери деньги и беги». Для вторых — мотивация решать проблемы людей, используя создаваемые созидателями ресурсы.
Кроме другого подхода к организации труда (долгосрочное созидание, а не бездушное предпринимательство) России необходимо преодолеть дефицит трудовых ресурсов. Нас немногим больше, чем японцев (146 млн против 122 млн), а площадь страны превосходит Японию в 45 раз. Гигантские советские стройки с надрывом тянул 280-миллионный СССР, бросая все силы то на один приоритет, то на другой; для сегодняшней России единственный путь — использование технологий и роботизация. В Южной Корее сейчас 868 роботов на 10 тыс. человек, в Японии — 364, в Китае — 187. В России 19 роботов на 10 тыс. человек — в пять раз меньше среднемирового уровня. С учетом нацеленности на технологический суверенитет нам необходима срочная и глубокая роботизация. Очевидно, что роботы не будут выстроены вдоль улиц в рамках благоустройства, а должны трудиться на современных предприятиях — соответственно, речь о новой индустриализации страны. Для создания этих новых технологичных предприятий и нужны умные созидатели в немалом количестве. Ими могут стать сегодняшние инженеры, в том числе те, кто сейчас проходит жесткую «инженерную школу», работая с современными боевыми технологиями в зоне СВО. Видел на примере наших ребят, которые сменили кресла в министерстве на военную форму и работали с БПЛА на фронте, что соответствующие навыки приходят быстро, а боевой дух в созидании также пригодится, так как конкуренцию и борьбу за эффективность никто не отменит.
«Принципы патриотического социализма»
Откуда взять средства для новой индустриализации? России удалось достичь почти кратного роста благосостояния с 2000 года без наращивания долга. Госдолг в России составляет 18% от ВВП — очень комфортный уровень. Китай обременен в четыре раза больше; США — в семь раз, Япония — в 15 раз. На душу населения Россия должна $3 тыс.; Китай — $10 тыс., а США — $104 тыс. Большинство развитых стран мира тащат на себе тяжелый финансовый горб, в период высоких процентных ставок он давит все сильнее и отрастает еще больше. Почти четверть века мы прошли с постоянным профицитом бюджета — невиданное состояние для зарубежных стран, где политики бесконечно соревнуются в яркости обещаний и каждые несколько лет вынуждены что-то из этих обещаний оплачивать, невзирая на последствия.
И четверть века мы разумно распоряжались экспортной выручкой, не разменивая золото (нефть/газ/зерно/рыбу и т.д.) на иностранные бусы, а инвестируя в инфраструктуру и развитие собственных отраслей. Однако накопленный потенциал для роста долга рано или поздно нужно будет реализовать для форсирования развития, иначе отставание в передовых технологиях будет нарастать экспоненциально. Долговой стимул нужно использовать для создания новых производств и инфраструктуры, которые сделают экономику сильнее. Плавное замещение рыночных предпринимателей и неэффективных гос-корп-менеджеров созидателями возможно путем направления долгового капитала в созидательные проекты, согласованные государством. Союз служителей и созидателей, оплаченный более смело используемым госдолгом.
Слушая послание президента Федеральному собранию в начале года, мне пришло на ум определение общественного строя, в котором мы живем: патриотический социализм. У нас высокий уровень социальной поддержки всех групп населения со стороны государства и высокий уровень консолидации общества вокруг государственных приоритетов. Сугубо капиталистические механизмы, такие как рыночное предпринимательство, в нашем контексте сбоят. Отсюда необходимость новых ролевых моделей служителей и созидателей для ускорения развития с учетом особенностей нашей истории, географии и менталитета. Для того чтобы победить рыночное предпринимательство в международной конкурентной борьбе, развитие по пути служения и созидания должно опираться на три принципа.
- Справедливость. Прозрачные и справедливые правила для всех, соблюдаемые служителями и созидателями. Это важнейший запрос общества, и начинать всегда нужно с самих себя.
- Соревновательность. Не жалеть себя. Не отказываться от конкуренции, а стараться все делать лучше других. Наша история знает массу примеров, когда у нас это получалось.
- Культура. Культура побеждает все. Это и великая русская культура с ее гигантами из прошлого, и культура общения, и культура производства, и внутренняя культура. Культура поступать правильно, когда никто не смотрит. В современном дичающем мире это наш уникальный шанс.
Фото: minvr.gov.ru
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