Политика и власть 26.06.2024 в 12:07

В Бурятии продолжает расти число людей покусанных клещами

За неделю прирост составил более 400 случаев
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии продолжает расти число людей покусанных клещами

В Бурятии по-прежнему растет число людей, укушенных клещами. Если на 19 июня за медпомощью по поводу укусов обратилось 2156 человек, то на сегодня, 26 июня, цифра составляет уже 2589 человек.

Как и прежде, укусы зафиксированы во всех районах республики и городе Улан-Удэ, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

Исходя из данных ведомства, прибавилось и число привитых против клещевого энцефалита. Если неделю назад их количество было на отметке 84 тысяч человек, в т.ч. более 44 тысяч детей, то на 26 июня привитых стало уже более 87 тысяч человек, в т.ч. более 45 тысяч детей.

В Роспотребнадзоре напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию. Если в районах республики - то в ФАП, пункт скорой медицинской помощи или поликлинику ЦРБ, если в Улан-Удэ - то в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по ул. Пирогова, 9а.

Сдать клеща на исследование можно в Центр гигиены и эпидемиологии по ул. Ключевская, 45б (тел.8 (3012) 41-02-66 рабочие дни, воскресенье) и в Республиканскую клиническую инфекционную больницу на ул. Пирогова, 9а (8 (3012) 41-67-23, 41-67-05 рабочие дни, суббота).

Фото: loon.site

 


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