Глава Бурятии пообещал разобраться с безобразием в отношении эвенков

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, первым пунктом рабочей поездки главы стал поселок Россошино – историческое место компактного проживания коренных малочисленных народов. В июне этого года в поселке построили детскую площадку по программе «1000 дворов». Она включает зону отдыха для детей до 3 лет, зону для детей от 3 до 14 лет и спортивную зону. Там установлены качели, песочный дворик, игровой комплекс, тренажеры, беседка, лавки, урны. Также сделано ограждение площадки.





В 2020 году в поселке в рамках федеральной программы первичного звена здравоохранения был возведен фельдшерско-акушерский пункт. На встрече местные жители попросили Алексея Цыденова направить в ФАП еще одного фельдшера. Ранее за счет бюджета района в Россошино построили жилой дом для медработника, готового переехать в поселок. Жители поселка обратились с вопросом и по строительству нового дома культуры.





- Дом культуры есть, но он старый, требующий замены. Сейчас проработаем возможность модульных конструкций, чтобы и дом сделать, и уложиться в те бюджетные возможности, которые сегодня имеются. Что касается фельдшерско-акушерского пункта - сам ФАП хороший, льготники обеспечиваются лекарствами. Сейчас здесь проблема с фельдшером. Это такая проблема не новая. Она, на самом деле, у нас много где. Мы почти вдвое увеличили набор в наши медицинские колледжи, у нас есть отдельная программа поддержки, по целевому обучению, мы отдельные стипендии ввели. У нас в прошлый год впервые за многие годы увеличилась обеспеченность врачами. Сейчас ситуацию повернули в лучшую сторону, но все равно еще много нерешенных вопросов по кадровому обеспечению. И здесь, в том числе, нужен фельдшер. С местными жителями поговорили о том, что, если есть выпускники старших классов, мы готовы помочь дополнительно подготовиться по биологии, химии, чтобы сдать ЕГЭ, пойти учиться по медицинским специальностям. Люди местные, которые здесь выросли, они здесь больше закрепятся. Поэтому всё-таки надо делать ставку на местных. Готовы учить, - отметил Алексей Цыденов.





- Я в Россошино первый раз, давно хотел сюда приехать, посмотреть. Мы осмотрели эти водопропускные трубы по дороге в поселок. Там большой поток реки и водопропускными трубами не закроешь, то есть здесь требуется более серьезная конструкция. В этом году проект уже в завершающей стадии, экспертиза скоро будет. Там ориентировочная цена 200 миллионов. Мы сейчас посмотрим, может что-то можно оптимизировать. Это единственная дорога, других проездов нет. Поэтому, в любом случае, здесь мост будет сделан, - подчеркнул глава Бурятии.





- Здание было построено в 2020 году, а уже в 2022 году по стенам пошли трещины, поскольку изначально было представлено неправильное проектное решение и как следствие был поврежден слой вечной мерзлоты. Поэтому после постройки спортзал начал проседать. Претензионная работа с подрядчиком и проектировщиком начата. В любом случае спортзал будем восстанавливать. Техническое решение найдено, с управлением Капстроя здесь отрабатываем. Спортзал обеспечим работоспособностью, - сказал глава республики.





Также на встрече с населением выяснилось, что жители Баунтовского района из числа коренных малочисленных народов Севера не могут получить разрешение на охоту. Разрешения второй год подряд выдаются только по решению суда в связи с тем, что в 2022 году вступила в силу новая форма охотничьих билетов и охотники-эвенки не могут получить печать, разрешающую охоту для ведения традиционного образа жизни. Как отметила представитель ассоциации, каждый раз охотникам приходится подтверждать имеющуюся справку о принадлежности к представителям коренных малочисленных народов через судебное разбирательство.







24-25 июня глава Бурятии Алексей Цыденов посетил ряд объектов и провел встречи с жителями поселков Баунтовского эвенкийского района. Он посетил поселки Россошино, Багдарин, Маловский, Малый-Амалат и Романовку.Кроме того, местные жители попросили главу республики посодействовать в строительстве моста через реку Талая. На сегодня через реку установлены водопропускные трубы, но в период многоводья они не справляются. Поэтому единственную дорогу в поселок подтапливает.На встрече с жителями района в поселке Багдарин был поднят вопрос по реконструкции спортзала школы в поселке Маловский. Алексей Цыденов сообщил, что до встречи с жителями он посетил объект и проектные решения уже найдены.- Считаю это вопиющим случаем ущемления прав коренных малочисленных народов. Будем разбираться совместно с надзорными органами. Лица, допустившие это безобразие, будут наказаны, - пообещал Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии