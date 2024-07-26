Нерадивую фермершу из Селенгинского района принудили закрыть ферму с больными животными

Напомним, еще в апреле в одном из хозяйств Селенгинского района выявили очередной случай заболевания лептоспирозом у крупного рогатого скота. На хозяйство, где обнаружили зараженный скот, наложили карантин. Однако, владелец фермы упорно отказывалась предоставлять животных для лечения, продолжала выпасать скот и продавать продукцию, полученную от больных животных, через вайбер-чаты.

Лептоспироз обнаружили также у одного из членов семьи фермера.

- Жители села были вынуждены провести сельский сход, чтобы решить, как изолировать всех больных животных, - сообщала ранее ветеринарная служба в Бурятии.

20 мая 2024 года прокуратура Бурятии выдала требование о проведении проверки КФХ. На его основании управление Россельхознадзора в период с 28 мая по 10 июня провел внеплановую выездную проверку фермы. По ее результатам были установлены нарушения ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота, выдано предписание.

В отношении предпринимательницы возбудили три административных дела по ч.1 ст. 10.6, а также ч.8.1 ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение выданного требования и предписания, материалы направлены в суд для рассмотрения в части понуждения к исполнению.

Решением Гусиноозерского городского суда от 26 июля 2024 года деятельность крестьянско-фермерского хозяйства приостановлена на 60 суток.

Для справки:

Лептоспироз – болезнь, общая для человека и животных. У человека она протекает в виде острого лихорадочного заболевания с выраженной интоксикацией, поражением почек, печени, центральной нервной системы, развитием геморрагического синдрома.

Фото: Номер один