Политика и власть 05.09.2024 в 13:53

Монголия не отвернется от России - вечного соседа, с которым у него давняя дружба

Такое мнение высказали журналисты монгольского телеканала
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Текст: Чингис Шоноев
Монголия не отвернется от России - вечного соседа, с которым у него давняя дружба
Монголия в отличие от некоторых стран не отвернется от своего вечного соседа - России, с которым имеет давние дружеские отношения. Такое мнение высказал сайт монгольского телеканала «Игл» по итогам визита президента РФ Владимира Путина в страну.

«Наша страна, которая зависит от России в поставках топлива и электроэнергии и имеет давние дружеские отношения, не отвернется от своего вечного соседа, как некоторые другие страны. Именно в это время президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух очень хорошо подготовил свою речь для совместного заявления с президентом России», - пишет портал.

Он напомнил, что глава монгольского государства сказал, что страна «привержена расширению и развитию сотрудничества с соседней РФ в рамках своей мирной, независимой и многокомпонентной внешней политики, и что любые международные недоразумения должны преодолеваться через взаимопонимание и диалог в рамках правовых норм».

«Поэтому мы уверены, что наш вечный сосед - Россия проявит лидерство в великих делах во имя мира, безопасности, устойчивого развития и благополучия человечества, внесет ценный вклад в укрепление доверия, взаимного уважения и сотрудничества между странами», - цитирует сайт президента Монголии.

Портал напомнил, что перед визитом в Монголию глава российского государства посетил Китай, Белоруссию, Узбекистан, Северную Корею, Вьетнам, Казахстан и Азербайджан и задался вопросом - примет ли Ухнаагийн Хурэлсух участие в саммите БРИКС в России, куда его пригласил Владимир Путин.

Фото: Софья Сандурская, ТАСС
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