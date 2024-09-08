В Улан-Удэ началось голосование на выборах депутатов горсовета

Сегодня жители Улан-Удэ выберут новый состав городского совета депутатов. За 33 городских мандата поборются кандидаты партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди». Участвуют в выборах и самовыдвиженцы.По данным Избиркома Бурятии в Улан-Удэ на 1 июля этого года зарегистрировано более 290 тысяч избирателей.По всему городу в 8 часов утра открылись 163 избирательных участка. Они будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Участки оснащены всем необходимым: телефонной связью, сигнализацией, комплексами обработки бюллетеней, кабинками для голосования, стационарными и переносными ящиками, телефонами. Чтобы обеспечить прозрачность голосования установлены сейфы, металлодетекторы и средства видеофиксации.Кроме того, на выборах работает региональный Штаб общественного наблюдения, в составе которого работают медиацентр, мобильная, юридическая и экспертная группы.Помимо голосования на выборах депутатов улан-удэнского горсовета жители города могут принять участие в проекте «Народный бюджет». Горожанам предстоит определить, на благоустройство каких именно объектов направят бюджетные деньги в следующем году.Фото: «Номер один».