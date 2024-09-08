Политика и власть 08.09.2024 в 08:07

В Улан-Удэ началось голосование на выборах депутатов горсовета

Избирательные участки будут работать до 20:00
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ началось голосование на выборах депутатов горсовета
Сегодня жители Улан-Удэ выберут новый состав городского совета депутатов. За 33 городских мандата поборются кандидаты партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди». Участвуют в выборах и самовыдвиженцы.

По данным Избиркома Бурятии в Улан-Удэ на 1 июля этого года зарегистрировано более 290 тысяч избирателей.

По всему городу в 8 часов утра открылись 163 избирательных участка. Они будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. Участки оснащены всем необходимым: телефонной связью, сигнализацией, комплексами обработки бюллетеней, кабинками для голосования, стационарными и переносными ящиками, телефонами. Чтобы обеспечить прозрачность голосования установлены сейфы, металлодетекторы и средства видеофиксации.

Кроме того, на выборах работает региональный Штаб общественного наблюдения, в составе которого работают медиацентр, мобильная, юридическая и экспертная группы.

Помимо голосования на выборах депутатов улан-удэнского горсовета жители города могут принять участие в проекте «Народный бюджет». Горожанам предстоит определить, на благоустройство каких именно объектов направят бюджетные деньги в следующем году. 

Фото: «Номер один».
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